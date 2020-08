Nene Leakes est le dernier OG sur The Real Housewives of Atlanta. La «pêche la plus savoureuse» n’a pas officiellement signé pour revenir pour la saison 13, même si le tournage a déjà commencé. Leakes a fait allusion aux problèmes de la négociation de son contrat, mais n’a pas parlé directement de ce qui la retient. Les fans ont été accueillis avec choc lorsque le profil Instagram de la star a disparu, provoquant des rumeurs sur la confirmation de son licenciement.

Nene Leakes | Annette Brown / Bravo / Banque de photos NBCU via .

Le tournage de la saison 13 de RHOA a commencé

Kandi Burruss, Kenya Moore, Cynthia Bailey et Porsha Williams sont officiellement de retour dans la saison 13 du RHOA. Bravo n’a pas confirmé, mais il y a des rumeurs selon lesquelles ils ajouteraient quelques nouvelles femmes au foyer à la série de téléréalité. Le seul obstacle jusqu’à présent a été Leakes, qui est restée silencieuse sur son statut dans la série.

« Je ne sais pas ce que fait Nene », a déclaré Burruss à Entertainment Tonight. «Je viens de commencer à enregistrer, donc je ne sais pas qui est et qui est absent. Ils ne nous le font pas savoir, normalement. En règle générale, la façon dont cela fonctionne est, au début de l’enregistrement, nous voyons juste plus [of] ma propre vie et histoire personnelles et finalement vous commencez à filer dans les scènes avec d’autres personnes.

Le lauréat d’un Grammy Award était en désaccord avec Leakes et ils se sont socialement distancés les uns des autres. Bien que Burruss ait commencé à filmer pour la nouvelle saison, elle prétend ne pas savoir ce qui se passe avec Leakes.

Les fans se souviendront peut-être que Leakes a également été un jeu d’enfant pour la saison 12. Beaucoup se rappelleront peut-être que le hitmaker «Come and Get This Hunni» n’est pas apparu dans les trois premiers épisodes.

Nene Leakes appelle le double standard à Bravo

Leakes s’est récemment adressé à Instagram pour évoquer les préoccupations exprimées par les dirigeants à son encontre. Il y a eu un incident où elle a eu une altercation avec un caméraman filmant RHOA.

«Je n’ai jamais frappé aucun producteur. C’était mon caméraman, j’ai attrapé son t-shirt et son t-shirt s’est déchiré. Tout le monde le sait », a déclaré Leakes lors de son émission.

Un autre problème était qu’elle avait quitté tôt les retrouvailles de la saison 12 et expliqué ses raisons de le faire.

«Pendant la saison 12, on m’a dit, envoyé des courriels et des SMS, qu’une certaine personne ne pouvait plus filmer avec moi. J’étais attristée par cela parce que j’étais d’accord avec eux pour filmer avec moi », a-t-elle déclaré.

Nene Leakes | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Leakes faisait apparemment référence à Yovanna Momplaisir, qui était une de ses amies pendant la saison. Ce dernier était impliqué dans un scénario qui se déroulait dans la série sur un enregistrement où Bailey parle négativement de Leakes. Momplaisir a ensuite déclaré clairement qu’elle n’avait aucun enregistrement et a suggéré que Leakes l’a encouragée à enregistrer d’autres membres de la distribution dans l’émission.

« Donc, une fois qu’ils ont réussi à amener cette personne à passer de l’autre côté avec ce groupe qu’ils ont tordu là-bas, ils ont soudainement été autorisés à se présenter à la réunion », a ajouté Leakes.

C’est pourquoi, lorsque Leakes a découvert que Momplaisir se joignait à la réunion, elle s’est levée et est partie.

Leakes a ensuite partagé une vidéo dans laquelle des femmes au foyer des différentes franchises sont impliquées dans des situations comme elle l’avait précédemment partagée. L’ancien de la police de la mode a souligné que des stars comme Teresa Giudice, Kim Zolciak et Lisa Vanderpump se sont vu proposer des retombées et continuer sur le réseau. Le but de Leakes était éventuellement de mettre en lumière un double standard et une inégalité raciale.

Nene Leakes supprime Instagram

Leakes est très actif sur les réseaux sociaux et il était intéressant de voir quand les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que son compte Instagram avait été supprimé. L’ancienne Glee avait complètement désactivé son profil et si vous effectuez une recherche, son nom n’apparaît pas.

Sur Twitter, Leakes a partagé un message demandant de l’aide.

«Soutenez les femmes noires, protégez les femmes noires», s’est-elle exclamée. « Vous n’avez aucune idée de ce qu’ils ont été [through] ou le POIDS qu’ils ont porté sur leur dos en silence pendant des années. Je vous remercie! Au revoir. »

Les rumeurs sur le départ possible de Leakes de RHOA se sont intensifiées après que la favorite des fans, Dorinda Medley, ait annoncé qu’elle quittait RHONY. Tamra Judge, anciennement du RHOC, a partagé un message à Medley où elle a mentionné Nene, laissant entendre qu’elle avait déjà été exclue de l’émission.

Lorsqu’un fan a répondu sur le message de Judge et lui a demandé si elle avait «mis Nene» car rien n’avait été officialisé, le gourou du fitness a dit: «Peut-être que je me trompe. Je pensais avoir entendu dire qu’elle ne reviendrait pas? »

Au moment de la publication de cet article, Bravo et Leakes n’ont confirmé aucune décision finale concernant le casting pour la saison 13 du RHOA. Restez à l’écoute!