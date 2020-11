L’école est à jamais terminée pour les étudiants de l’ONUUniversité de Belgrave. Netflix annulé le drame surnaturel L’ordre après deux saisons.

Le créateur de la série, Dennis Heaton, a confirmé l’annulation dans quelques tweets, qui disait en partie: «Pendant deux saisons, j’ai eu l’honneur de travailler avec un casting et une équipe incroyables sur The Order for Netflix … Malheureusement, nous ne reviendrons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volé. Merci pour votre attention.”

Situé dans l’université fictive susmentionnée, L’ordre a fait la chronique de la lutte de pouvoir constante entre les Chevaliers de Saint-Christophe (également connus sous le nom de loups-garous) et l’Ordre hermétique de la Rose bleue (également connu sous le nom de sorcières). La finale de la saison deux, lancée le 18 juin, a trouvé des alliés improbables qui se sont réunis pour arrêter «l’apocalypse magique», un événement catastrophique qui s’est terminé par la mort choquante d’un personnage principal.

La série a joué Jake Manley (iZombie) comme Jack Morton, Sarah Gray (Legends of Tomorrow) comme Alyssa Drake et Louriza Tronco (Zapped) comme Gabrielle Dupres. Autres acteurs inclus Adam DiMarco (The Magicians) comme Randall Carpio, Thomas Elms (Motherland: Fort Salem) comme Hamish Duke, Devery Jacobs (American Gods) comme Lilith Bathory et Katharine Isabelle (Hannibal) comme Vera Stone.

Pendant deux saisons, j’ai eu l’honneur de travailler avec un casting et une équipe incroyables sur The Order pour @netflix. C’est l’une des meilleures expériences de ma carrière. Malheureusement, nous ne revenons pas, mais je chérirai toujours les souvenirs et les accessoires que j’ai volés. Merci à tous d’avoir regardé. – Dennis Heaton (@ DennisHeaton2) 14 novembre 2020

PS – Jack allait vraiment ressusciter Alyssa d’entre les morts, mais elle allait se tromper. Comme, Pet Sematary est faux. Probablement possédé par Zecchia. Et tout un tas d’autres cadavres revenaient avec elle. – Dennis Heaton (@ DennisHeaton2) 14 novembre 2020