Le monde du ballet à stress élevé a offert au public de nombreux films et séries passionnants, et la série à venir Netflix ne semble pas être loin derrière, comme on peut le voir dans la bande-annonce récemment publiée “ Tiny Pretty Things ”.

La prochaine production du géant du streaming est une adaptation du roman 2016 du même nom écrit par Sona Charaipotra., qui combine le genre thriller psychologique et le monde du ballet compétitif de «Black Swan» avec les ragots tordus et la trahison de «Pretty Little Liars».

Le spectacle donnera vie à l’école de ballet d’élite du livre, retraçant les relations compliquées entre des danseurs talentueux qui partagent un sens de la communauté mais qui n’hésitent pas à recourir à des méthodes extrêmes et dangereuses pour réaliser leurs rêves.

La première bande-annonce de “ Tiny Pretty Things ” de Netflix amènera les téléspectateurs sur le bord de leur siège alors qu’une jeune danseuse se retrouve mêlée à une sombre conspiration.

Fondamentalement Il semble que la série s’adresse à tous ceux qui aiment les drames pour adolescents au ton sombre et mystérieux.

La bande-annonce présente la principale dame, Neveah, interprétée par Kylie Jefferson, une danseuse déterminée de la prestigieuse école de ballet Archer, mais les circonstances dans lesquelles elle a remporté le poste sont très sombres.

Selon ce que l’on peut voir dans la bande-annonce, un autre danseur a été anéanti juste avant l’arrivée de Neveah, et tous les étudiants d’Archer sont des suspects.

Il y a deux petites différences par rapport au livre, la première est que la série se déroulera à Chicagotandis que dans le livre, c’est à Manhattan. En outre, le personnage principal du roman, Giselle, sera renommé Neveah dans la série, bien qu’il semble qu’ils aient des qualités similaires.

La date de sortie de ‘Tiny Pretty Things’ est le 14 décembre 2020 et les dix épisodes seront disponibles sur Netflix.