Il est temps de regarder vers l’avenir les Netflix Originals actuellement prévus pour la sortie en novembre 2020. Ce sera un regard toujours mis à jour sur les films et séries télévisées originaux qui devraient sortir tout au long du mois et pour le moment, est titré par The Crown saison quatre .

Si vous souhaitez revenir un mois en arrière et voir ce qui se passe en octobre 2020, nous avons un aperçu pour cela, nous avons également des aperçus à venir pour les titres de Noël et les titres d’Halloween à venir, alors attendez-les.

Comme toujours, les dates de sortie sont susceptibles de changer et nous pensons que nous aurons la liste complète de ce qui est prévu pour novembre 2020 vers la fin octobre 2020.

Undercover (Saison 2)

Date de sortie de Netflix: 8 novembre

Netflix a plusieurs titres dans sa bibliothèque Originals appelée Undercover, mais dans ce cas, nous faisons référence à la série dramatique policière belge.

La nouvelle saison a été diffusée sur Eén et fera ses débuts sur Netflix en novembre. Undercover suit des agents qui s’infiltrent et exposent de grandes opérations de drogue.

La couronne (saison 4)

Date de sortie de Netflix: 15 novembre

L’un des joyaux brillants de la couronne de contenu Netflix est la série biographique continue de Peter Morgan documentant le règne de la reine Elizabeth.

La quatrième saison nous amène à la fin des années 1970 et nous verra découvrir la future épouse du prince Charles et nous présenter le tout nouveau Premier ministre britannique (joué par Gillian Anderson).

Hillbilly Elegy

Date de sortie de Netflix: À déterminer

L’un des titres de la gamme de films d’automne de Netflix est la prochaine adaptation du mémoire de J. D. Vance réalisé par Ron Howard.

Le film, qui met en vedette les talents de Glenn Close, Amy Adams, Haley Bennett et Gabriel Basso, jette un regard sur une exploration moderne du rêve américain.

Une reine est née (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Nouvelle série de télé-réalité brésilienne présentée par les drag queens Gloria Groove et Alexia Twister. La série est un mélange entre Drag Race et Queer Eye où les nouveaux aspirants Drag Queens apprennent des meilleurs.

Netflix Originals non confirmés pour novembre 2020

Les titres ci-dessous sont actuellement signalés par Netflix comme sortant en novembre 2020, mais sont souvent des dates préliminaires, ce qui signifie qu’ils sont susceptibles de changer encore.

Gabby’s Dollhouse (Saison 1) – Série animée pour enfants – 3 novembre

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run – Film d’animation pour enfants – hors États-Unis et Californie – 5 novembre

What-To-Doodles – Série animée pour enfants – 17 novembre

The Princess Switch: Switched Again – Film de Noël – 19 novembre

Merci à Filmes-Netflix pour certaines des dates énumérées ci-dessus.