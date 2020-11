Suite à l’annonce du The Umbrella Academy Saison 3, Netflix a officiellement dévoilé le renouvellement d’une autre des séries télévisées les plus populaires de ces derniers mois. On parle de Emily à Paris , de retour sur la plateforme avec une deuxième saison .

La confirmation provient directement des chaînes officielles du géant du streaming, qui n’ont cependant fourni aucun détail sur le tournage ou la date de sortie des nouveaux épisodes.

Le renouvellement a été annoncé moins de deux mois après les débuts de la série. En effet, comme l’a souligné Variety, lors de son lancement, le spectacle est entré dans la liste des 10 titres les plus regardés en streaming qui a dévoilé Nielsen, au-dessus des séries très populaires telles que Grey’s Anatomy et Criminal Minds.

Nous nous souvenons que la série est en vedette Lily Collins comme Emily , une ambitieuse dirigeante de Chicago âgée de 20 ans qui décrochera de manière inattendue son emploi de rêve à Paris lorsque son entreprise acquiert une grande société de marketing française et l’engage pour réorganiser ses stratégies de médias sociaux. La nouvelle vie de Emilie dans Paris regorge d’aventures enivrantes et de défis surprenants alors que vous jonglez entre partenaires, amitiés et nouvelles amours.