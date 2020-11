L’une des séries originales de Netflix a été sauvée de l’annulation comme d’autres productions pour continuer son histoire dans de nouveaux épisodes, c’est vrai, cette semaine, la deuxième saison d’Emily in Paris, avec l’actrice britannique Lily Collins, a été confirmée.

Cette série créée par Darren Star, producteur de ‘Sex and the City’, raconte l’histoire d’une Américaine de vingt ans qui s’installe à Paris pour travailler dans une société de marketing où elle devra traduire sa vision nord-américaine aux projets de l’entreprise, en plus il devra faire face à de nouvelles amitiés et amours qu’il trouvera sur son chemin.

Grâce à cette histoire et aux interprétations de son casting, il a eu un accueil favorable auprès du public Netflix, pour lequel il y aura une deuxième saison de «Emily in Paris». La nouvelle a été donnée sur les réseaux sociaux de l’émission avec une vidéo où les acteurs ont annoncé le renouvellement accompagné d’une lettre écrite par la patronne d’Emily, Sylvie Grateau annonçant les prochains épisodes.

De son côté, Collins a écrit sur son compte Instagram pour remercier ses fans pour l’accueil positif que la série a eu: “Deux c’est mieux qu’un Je deviens fou et plus qu’excité (au grand désarroi de Sylvie) d’annoncer que @EmilyinParis sera de retour pour la saison 2! Merci les gars pour votre amour et votre soutien et j’espère que vous êtes aussi excités que nous !! “

Emily à Paris reviendra pour la saison 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz – Netflix (@netflix) 11 novembre 2020

«Emily in Paris» présente des performances de Collins, Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat et Bruno Gouery. Kate Walsh, William Abadie et Arnaud Viard. La date de sortie de la prochaine saison est encore inconnue, nous devrons donc être à l’affût de nouvelles mises à jour.