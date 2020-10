À l’ère de la télévision infinie, à toute heure et à la demande, où sur les plateformes en ligne on peut voir des séries complètes sur simple pression d’un bouton, le monde entier a attendu patiemment le dimanche 19 mai, à huit heures de l’après-midi de New York, pour voir ensemble le dernier épisode de Game of Thrones et, tous ensemble, faire éclater les réseaux qui le commentent. L’épisode a attiré 19 millions de téléspectateurs ce jour-là uniquement aux États-Unis. Les six épisodes de la saison ont généré une conversation mondiale. L’expérience collective n’était pas très différente des autres fins légendaires de la vieille télévision, comme Dallas, Cheers ou Friends.

Les nouveaux joueurs entrant dans l’arène du streaming vidéo ont pris note. Avec l’émergence de Disney +, Apple TV + et autres, cet automne commence la guerre pour détrôner Netflix. Et la première bataille, étonnamment, porte sur la grille de programmation. Lors de la dernière convention D23 de Disney, les dirigeants de l’entreprise ont révélé qu’ils prévoyaient de déployer leur série phare avec des épisodes hebdomadaires. Les gros paris comme The Mandalorian (Star Wars) ou Loki (Marvel) ressembleront à toujours. Peut-être qu’ils publieront les trois premiers épisodes à la fois, puis le reste chaque semaine, comme Hulu et parfois Amazon le font.

Selon une note de Bloomberg en août dernier, le service de streaming d’Apple prévoit également de faire de même avec sa série originale. Il n’y a pas de confirmation officielle à ce sujet. En Espagne, la plateforme Atresmedia prévoit également de publier les épisodes chaque semaine, bien qu’elle étudiera chaque cas particulier.

Netflix a révolutionné la télévision à bien des égards, mais surtout dans sa décision de mettre des saisons entières de la série à la disposition des téléspectateurs, plutôt que chapitre par chapitre. Le responsable du contenu de la plateforme, Ted Sarandos, l’a justifié en disant que le public était en fait habitué aux marathons au format DVD. C’était vrai. Pendant des années, le public à la recherche de Netflix se passait des coffres d’albums de The Sopranos, The Wire ou Breaking Bad dévorés en quelques semaines. La fiction télévisée était en plein essor et les fans avaient déjà inventé le binge-watching (marathon) par eux-mêmes. Netflix l’a rendu officiel. Sortir des saisons entières de House of Cards était naturel et logique par rapport à l’ancienne télévision.

L’heure de grande écoute de votre série préférée n’était plus de huit à neuf heures un jour précis de la semaine. C’était quand tu voulais et ça a duré jusqu’à ce que tu ne puisses plus. Et le lendemain, une autre série. En 2017, une étude Deloitte estimait que 70% des clients Netflix aux États-Unis faisaient des marathons en série et que la moyenne était de cinq épisodes à chaque séance. D’ici là, des études sur le manque de sommeil et les conséquences sur la santé de la nouvelle tendance ont même commencé à sortir. “En réalité, notre concurrence est le rêve”, a déclaré le PDG de la société, Reed Hastings. “Et nous gagnons!”

Une image de la série «Tchernobyl».

Mais c’était en 2017, il y a une éternité. La stratégie de Netflix a fonctionné lorsqu’il s’agissait du seul service de streaming avec son propre contenu. Le reste devait être vu à la télévision linéaire ou sur DVD. Maintenant, même Netflix lui-même semble tourner. Par exemple, il y a déjà deux émissions qui sont suspendues chaque semaine sur la plateforme: The Great British Baking Show (diffusé à l’origine sur la chaîne britannique Channel 4) et Rhythm & Flow. S’il ne le faisait pas, une partie de l’excitation des éliminations des concurrents disparaîtrait.

HBO ne diffuse pas ses épisodes chaque semaine pour une question stratégique. Il n’a pas le choix, car il a des millions d’abonnés à sa chaîne. «HBO est encore essentiellement une chaîne linéaire qui passe lentement au numérique», déclare Tim Hanlon, consultant en médias numériques, de The Vertere Group. “Dans n’importe quel service de streaming, l’idée est de garder les gens abonnés d’un mois sur l’autre. C’est la vraie question. Parce que la chose facile est de s’abonner, voir ce que l’on veut voir et désactiver le service plus tard.”

Netflix garde les gens accro en publiant du nouveau contenu sans interruption. En six ans, il a créé une gigantesque vidéothèque. Ses concurrents produisent beaucoup moins et sa stratégie, pour le moment, semble être de garder les abonnés accrochés en attendant le prochain chapitre, pas la saison prochaine.

Ce qui est défini, dit Hanlon, «c’est la prochaine génération de fenêtres d’affichage». “L’industrie essaie de comprendre quel est le modèle économique, ce qui n’est pas clair. Je pense que cela dépend vraiment du type d’émission, s’il s’agit d’une nouvelle série originale ou d’une vidéothèque. La façon dont les deux sont monétisés est différente. En réalité, ils le retirent du manuel habituel de la télévision: trouvez du contenu nouveau et uniquement disponible sur cette chaîne ou cette plate-forme. ” Et puis «créer un manque artificiel» qui pousse les gens à en redemander.

Pour cela, vous devez créer le besoin dans le visualiseur. HBO a créé son service de streaming simplement pour télécharger les programmes en ligne tels qu’ils étaient diffusés sur sa chaîne linéaire. Mais d’une manière ou d’une autre, cela a montré que c’est aussi un bon moyen d’obtenir un plus grand impact de la série, plus de conversation, en faire des événements à apprécier collectivement. Netflix doit dépenser des millions en marketing pour organiser ses premières manifestations. Des séries comme Euphoria ou Tchernobyl (toutes deux de HBO) ont construit une audience semaine après semaine, tandis que la dernière saison de Netflix’s Stranger Things a fait sensation en juillet, mais est pratiquement oubliée dans la conversation quelques semaines plus tard.

Avec 140 millions d’abonnés dans le monde et 60 millions aux États-Unis, Netflix est le rival à battre dans la guerre du streaming à venir. Hanlon pense qu’il y aura ceux qui quitteront Netflix pour rejoindre un autre des nouveaux services, mais en général “la bataille est pour le numéro deux”, c’est-à-dire pour être l’autre en plus de Netflix. «Disney + a de bonnes chances de finir numéro deux, notamment avec le package Disney plus Hulu plus ESPN», comme il sera proposé aux États-Unis.

Disney +, qui a eu le temps d’observer et de prendre une décision sereinement, a décidé de publier les épisodes de sa série sur une base hebdomadaire. Il n’a pas besoin de s’adapter à une programmation linéaire, comme HBO. Cela ne dépend pas des annonceurs. C’est une décision qui ne peut s’expliquer que parce qu’il croit que l’expérience sera meilleure et, surtout, parce qu’il fait face à un géant et la première chose dont il a besoin est de se bâtir un public fidèle, qui paie mois après mois et s’habitue à l’avoir là-bas. «La clé des canaux traditionnels est d’amener les clients à oublier qu’ils sont abonnés», explique Hanlon. “Une façon d’y parvenir est d’obtenir la série selon un calendrier de diffusion.”