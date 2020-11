Jamais auparavant la perspective religieuse des électeurs ne sera décisive dans le processus électoral aux États-Unis. Je ne parle pas du credo lui-même (catholique, chrétien, évangélique, pentecôtiste, etc.); mais plutôt à la perspective que chaque croyant a sur la responsabilité morale que lui donne sa religion lors du choix d’un candidat à la plus haute magistrature.

Dans un contexte moins polarisé, les processus électoraux dans les pays démocratiques ont tendance à se concentrer sur des domaines de discussion très généraux; au fond, les électeurs attendent des candidats qu’ils opposent leurs modèles de gouvernance et les propositions économiques de leur priorité: sécurité publique, promotion de l’emploi, attention aux secteurs marginalisés, politique étrangère et maintien de la stabilité du climat social.

Malheureusement, nous ne sommes pas dans ces scénarios et la polarisation sociale oblige les candidats et les électeurs à approfondir leurs préoccupations quant à leurs certitudes et à leurs préjugés. Prenons le cas des États-Unis, même si une grande partie de l’Europe et de l’Amérique latine connaissent des processus similaires. Quel que soit le credo auquel ils appartiennent, les Américains se demandent dans quelle mesure leurs convictions morales devraient se refléter dans leur vote et, par conséquent, dans les politiques publiques promues par leurs candidats préférés.

Peut-être en tant qu’expression, la “ polarisation ” ne montre que les aspects négatifs d’une distanciation irrationnelle incapable de dialogue, mais elle révèle aussi – dans le mauvais sens – les idées qui s’installent au fond de la conscience sociale, celles étouffées par la prudence ou le politiquement correct. . Cela ne nous plaira peut-être pas, mais la polarisation conduit inévitablement à un raisonnement plus profond que nous ne devons pas minimiser.

Les électeurs polarisés ne veulent plus entendre des propositions pour «une meilleure éducation» mais pour la «nature de l’éducation»; Ils ne veulent pas d’idées sur le «bien-être économique» mais sur «le type de justice dans la distribution des biens»; Les propositions sur la «sécurité publique» ne leur suffisent pas, mais sur «l’identité de la justice». En d’autres termes, les campagnes traditionnelles qui ont été maintenues en marge de ce qui était politiquement correct sont tragiquement superficielles pour un électeur qui cherche, comme jamais auparavant, que les politiciens s’engagent au-delà de leur fonction publique, à sombrer les pieds dans la boue même de leur existence.

Et c’est là que non seulement les institutions religieuses, mais aussi l’appropriation individuelle de la croyance ont beaucoup à voir avec les processus électoraux. Lors des élections présidentielles en cours aux États-Unis, les partis démocrate et républicain ont voulu utiliser cette dimension spécifique chez les électeurs qui – quelle que soit leur identité de parti – pourraient opter pour un candidat à l’opposé de leur option politique mais tolérable en ce qui concerne son appropriation religieuse.

Il convient de mentionner que seule une poignée de catholiques ont été candidats à la présidence des États-Unis; par conséquent, il devient évident que Joe Biden (démocrate) n’aime pas utiliser cette lettre de motivation régulièrement. Cependant, lorsque les problèmes polarisants pour les Américains apparaissent (migration, avortement, justice sociale), Biden fait appel à la tradition institutionnelle catholique pour essayer de convaincre que 59% des catholiques blancs soutiennent Trump. C’est peut-être pourquoi, parmi les catholiques hispaniques, Biden fait mieux: 65% des catholiques latino-américains sont favorables au démocrate.

Biden semble avoir le choix sûr dans le secteur protestant afro-américain (92% des préférences) et, bien qu’il ait également une forte acceptation parmi les évangéliques blancs, un grand pourcentage des deux groupes semblent ne pas le voter principalement en raison de la politique pro-choix du Parti démocrate. Une étude du Pew Research Center garantit que plus de 61% des citoyens identifiés dans une dénomination chrétienne non catholique définiront leur vote pour celui qui défend la vie de l’enfant à naître; alors qu’en moyenne 40% des catholiques auraient du mal à voter pour leur confrère Biden précisément en raison de la proximité de son parti avec les entreprises et organisations promouvant l’avortement.

Ceci est très bien connu de l’équipe de Donald Trump qui, au-delà de la campagne, pendant son mandat présidentiel n’a pas trahi le secteur anti-avortement, puisqu’il a facilité les coupes budgétaires aux entreprises dédiées à la promotion et à la pratique des avortements; Bien que, clairement, son identité anti-chrétienne avec son voisin (migrants, femmes, mis au rebut, pauvres, etc.) le prive également du soutien de nombreuses institutions religieuses, des catholiques, des chrétiens ayant une perspective sociale et, principalement, pour les affections des humanisme agnostique ou non religieux.

Le vote religieux contre Trump peut émerger d’autres préoccupations morales des croyants: le racisme, la crise environnementale, la pauvreté, la peine de mort et les menaces à la dignité humaine. Sujets dans lesquels Trump est décrit comme «un mauvais chrétien». Et ce n’est donc pas un hasard si le même président critique Joe Biden («Il est peut-être catholique, mais il n’est pas chrétien») pour son soutien à l’avortement.

En conclusion, la polarisation montre les fibres morales brutes des électeurs; mais, plus qu’appartenir à une institution religieuse, leur décision électorale sera basée sur la façon dont ils interpréteront leur identité religieuse dans les coïncidences identitaires avec le candidat qui est plus proche de leurs certitudes et préjugés.

Les évêques catholiques nord-américains l’expliquent dans un paragraphe de leur octroi de «Conscience Building for a Believing Citizenship» de 2015: «Il peut y avoir des occasions où un catholique qui rejette par principe les positions inacceptables d’un candidat, même dans des politiques un acte intrinsèquement mauvais, vous pouvez raisonnablement voter pour ce candidat pour d’autres raisons moralement graves. Voter de cette manière ne serait permis que pour des raisons morales vraiment graves, pour ne pas promouvoir de petits intérêts, des préférences partisanes ou pour ignorer une faute morale fondamentale. Le vrai choix aujourd’hui aux États-Unis réside dans ce substrat profond que nous ne verrions pas sans polarisation: quel candidat représente le mal moral fondamental?

* Analyste et consultant en information religieuse. Directeur VCNoticias.com

@monroyfelipe