Nicole Kidman jouera dans la nouvelle série de Amazon basé sur l’oeuvre 2016 du même nom de l’écrivain Andrew Bovell intitulé Choses que je sais être vraies. La série dramatique se concentre sur Prix ​​Bob et Fran alors qu’ils regardent leurs enfants adultes prendre des décisions inattendues qui changent le cours de leur vie.

La série est décrite comme une histoire sur la capacité et la volonté de retrouver un mariage durable et l’évolution de l’amour au sein d’une famille. Kidman jouera Fran et servira également de producteur exécutif.

“Je n’oublierai jamais l’expérience que j’ai vécue en regardant la pièce d’Andrew à Sydney, c’était l’une de ces expériences théâtrales mémorables”, a-t-il déclaré. Kidman c’est une déclaration. «Les paroles d’Andrew sont exquises et ses scripts pour la série sont tout aussi bons. Avec la conviction d’Amazon, les conseils de Jen Salke et une équipe extraordinaire engagée dans la production, nous avons de grands espoirs pour ce que cette série peut être. “

“C’est une histoire de famille, de ce que vous passez votre vie à essayer d’échapper uniquement pour vouloir ce que vous avez perdu, si jamais vous le pouvez”, dit-il. Bovell. «Je suis ravi qu’une actrice du calibre de Nicole Kidman dirige la série en tant que Fran Price. En tant que mère et femme, c’est compliqué, difficile et absolument convaincant. Je suis également ravi qu’une grande entreprise comme Amazon Studios ait montré une telle confiance dans l’histoire et la fasse connaître à un public du monde entier. “

Kidman a récemment joué aux côtés de Hugh Grant la série HBO The Undoing qui peut être vu actuellement dans HBO Espagne.