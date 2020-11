L’arrivée de ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ à la plate-forme HBO Max était une bouffée d’air frais pour Warner Bros., car cela lui permettra de sortir enfin cette version, ainsi que de pouvoir explorer plus d’histoires qui sont séparées de cette version et ainsi permettre le retour de Snyder malgré le fait que déjà Il existe une autre version de Batman, mais apparemment, le multivers fera de grands pas, car apparemment le Batman de Robert Pattinson rencontrera Superman de Henry Cavill à un moment donné.

Après le départ de Ben Affleck du rôle de Batman dans le DCEU, on a cherché à maintenir le personnage en vie, mais pas de cet univers, puisqu’il a commencé par un redémarrage du Dark Knight loin du DCEU, cette fois sous le rôle principal de Robert Pattinson, qui serait une version plus réaliste et plus sombre que la version de Christopher Nolan.

Selon les mots de l’initié Mikey Sutton, Batman de Robert Pattinson pour rencontrer Superman à un moment donné, alors que Warner envisage cette confrontation ou union après les événements de ‘Le flash’ avec Ezra Miller, un film qui servira à connaître le multivers DC, donc cette union pourrait être une réalité dans un avenir pas trop lointain.

En plus de ces informations, il a révélé que la plateforme HBO Max est très intéressée à faire un Trilogie ‘Justice League’ en prenant comme point de départ “ Zack Snyder’s Justice League ”, quelque chose qui était l’idée originale du réalisateur, ceci en grande partie à cause des attentes élevées qu’ils ont et espèrent que ce sera quelque chose de rentable qui nous permettra de continuer avec l’histoire, même si on ne sait pas s’il lui-même Snyder serait intéressé à continuer à travailler avec Warner et HBO Max, car il a d’autres projets avec Netflix.