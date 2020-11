Mexico – Alors que les cas de contagion de Covid-19 atteignent des niveaux records dans le pays, des célébrités, des fonctionnaires et des leaders d’opinion, entre autres, ont également subi les conséquences de cette pandémie.

Sur Televisa, certains communicateurs ont annoncé ces derniers jours avoir été testés positifs pour Covid-19. La détection des cas est le résultat d’un protocole strict que l’entreprise met en œuvre depuis le début de la pandémie, qui comprend des mesures de température obligatoires à l’entrée des installations et des tests rapides périodiques, entre autres.

Il est apparu que certains communicateurs de Foro TV comme Enrique Campos, Alejandra Aguayo et Octavio Valdez sont isolés et reçoivent des conseils médicaux de la chaîne de télévision, heureusement, ils présentent des symptômes bénins et chaque cas est évalué rapidement.

Heureusement, un plan d’urgence qui était en cours depuis plusieurs semaines avant la première vague d’infections dans le pays, a permis aux bulletins de nouvelles en direct de continuer à fonctionner et l’engagement d’informer peut être respecté.

Au début de la pandémie, il a été annoncé que, depuis le début du mois de mars, la société avait mis en place un programme de relais afin que les équipes de production, les reporters et les communicateurs des programmes d’information se poursuivent. Ils ont été divisés en trois groupes au maximum qui sont restés complètement séparés les uns des autres de sorte que, dans le cas où un membre de ceux-ci serait infecté, l’autre groupe puisse prendre le relais.

Dans d’autres chaînes de télévision dans différentes parties du monde, les communicateurs qui ont été infectés ont continué à diffuser les informations de leur domicile et il n’est pas exclu que la même chose puisse se produire avec ces présentateurs, comme cela s’est produit à l’époque avec Esteban Arce, de Expreso de la Demain et d’autres programmes de magazines comme Hoy et Cuéntamelo Ya!

Particulièrement aux États-Unis, le journaliste de CNN Chris Cuomo, après avoir été diagnostiqué avec Covid-19, a présenté pendant des jours Cuomo Prime Time, l’émission dans laquelle il joue lui-même, depuis le sous-sol de sa maison où il a été isolé pour ne pas infecter sa famille. .

Les efforts de Televisa pour contenir les contagions dans ses bureaux et forums sont constants. Une grande partie de la main-d’œuvre continue de fonctionner à distance ou selon un horaire de travail hybride. L’utilisation de masques faciaux à l’intérieur des installations est obligatoire en tout temps, sauf pour les talents et les communicateurs lorsqu’ils enregistrent ou sont à l’antenne.

Ainsi, malgré les cas survenus ces derniers mois, la société a réussi à faire en sorte que moins de 10% de ses collaborateurs soient infectés malgré la reprise des productions dans les feuilletons et les journaux télévisés se sont poursuivis avec l’engagement d’informer même pendant la période d’accouchement.