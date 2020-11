L’une des séries qui a surpris lors de son arrivée sur la plateforme Netflix est «Cobra Kai», qui a été initialement publié par YouTube Red, mais il a finalement atteint la plus grande plate-forme où il a été très bien accueilli par les utilisateurs et maintenant nous attendons la troisième saison, qui apportera apparemment d’anciens personnages de la saga originale et montrera peut-être un ancien élève de Miyagi-do et pas exactement Julie, puisque de manière indirecte Chozen Toguchi est Miyagi-Do.

L’une des rumeurs que la troisième saison a eues est l’apparition du personnage Chozen Toguchi, interpreté par Yuji okomoto, qui a confronté Daniel lors de son voyage à Okinawa en ‘Karaté Kid 2’, puisque la rumeur est née après l’annonce que Daniel fera un voyage à cet endroit et il est très probable que ce personnage sera retrouvé.

Peu de gens se souviendront peut-être que le personnage de Chozen Toguchi est Miyagi-Do indirectement, puisque Miyagi et son ami à l’origine Sato Toguchi Ils ont été formés par le père de Miyagi et plus tard, Sato a formé son neveu Chozen Toguchi, donc indirectement, il appartient au Miyagi Dojo et peut-être que ce lien est ce qui l’amène à la troisième saison de ‘Cobra Kai’.

Mais si l’arrivée de Chozen est possible, peut-être que plus tard on reverra Julie, qui a été joué par Hilary Swank dans ‘The Next Karate Kid’ et qu’elle a été formée directement par Miyagi d’une manière différente et il semble qu’elle en savait plus sur la vie de son professeur que Daniel.