Disney se spécialise en apportant de grands classiques et en les adaptant aux plus contemporains, comme c’est le cas des nouvelles versions live-action de films comme ‘Aladdin’, ‘Le Roi Lion’, entre autres, mais cette fois, il nous apportera un grand classique sous la forme d’une série animée, car à partir de ce 2 novembre est la première de ‘101 Dalmatian Street sur la chaîne Disney Junior.

Le film «101 Dalmatiens» est un grand classique de Disney sorti en 1961 basé sur le roman de Dodie Smith lancé en 1956 et à partir de ce moment, il a eu plusieurs interprétations, en outre, Disney prépare une version live-action de Cruella De Vil avec Emma Stone.

De celui-ci Le 2 novembre sera la première de ‘Calle Dálmatas 101’, au bord du canal Disney Junior à 19 h 30, où nous nous rencontrerons Dylan et Dolly, leur maman Delilah et leur père Doug, en plus de ses 97 frères et sœurs qui vivent à Londres au XXIe siècle où nous les verrons dans de multiples aventures en plus de rencontrer chez eux l’un de ses frères et leurs différentes personnalités sans négliger l’importance de leur famille.

‘101 Dalmatian Street’ Il a été créé par Disney EMEA et produit par Passion Pictures et sous le scénario de Maria O’Loughlin, alors que Cara Speller est la productrice exécutive de cette nouvelle série animée, alors profitez de cette nouvelle série à 19h30 sur la chaîne Disney Junior, juste pour le plus petits dans la maison.