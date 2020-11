Mexique.- Au cours des heures suivantes, les bandes nuageuses de la dépression tropicale Eta, en interaction avec la masse d’air froid qui a propulsé le front numéro 11, et un événement nord au sud du Golfe du Mexique et golfe et isthme de Tehuantepec, provoquera des pluies persistantes avec des accumulations torrentielles (150 à 250 millimètres [mm]) en 24 heures au Chiapas, Quintana Roo et Tabasco; accumulations intenses (de 75 à 150 mm) à Campeche, à l’est d’Oaxaca et au sud de Veracruz, ainsi que très fortes (50 à 75 mm) au Yucatán.

À 18h00, heure du centre du Mexique, le centre d’Eta était à nouveau situé sur la mer des Caraïbes, à environ 100 kilomètres (km) à l’ouest-nord-ouest de La Ceiba, au Honduras, et à 275 km au sud-sud-est Chetumal, Quintana Roo, avec des vents maximums soutenus de 55 kilomètres par heure (km / h), des rafales de 75 km / h et un déplacement vers le nord-nord-ouest à 13 km / h.

Des vents sont prévus de l’est et du nord-est, avec des rafales de 50 à 60 km / h sur les côtes de la péninsule du Yucatan, ainsi que des vagues de 2 à 4 mètres (m) de hauteur sur la côte du Quintana Roo et du Yucatán.

Une nouvelle masse d’air froid gardera l’environnement froid à très froid le matin et la nuit pendant une grande partie Mexique, avec des gelées matinales dans les États du nord et du centre du pays, ainsi que des bancs de brouillard dans certaines régions hauts plateaux de l’est et du centre du territoire.

Aussi, un événement Nord est attendu avec des rafales de 80 à 100 km / h sur l’isthme de Tehuantepec; houle de 3 à 5 m de haut dans le golfe de Tehuantepec, ainsi que des rafales de 60 à 70 km / h et des vagues de 1 à 3 m sur les côtes de Campeche, Tabasco et Veracruz.

Des rafales de 50 à 60 km / h sont prévues en Basse-Californie et de 60 à 70 km / h à Chihuahua, Sonora et la mer de Cortez.

Prévisions pour demain

L’Eta devrait s’intensifier à nouveau en une tempête tropicale dans l’ouest de la mer des Caraïbes, générant des pluies torrentielles ponctuelles à Quintana Roo, et de très fortes à intenses à Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, le sud de Veracruz et le Yucatán.

Des pluies isolées (0,1 à 5 mm) devraient Baja California, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sonora et Tamaulipas.

De même, un vent est attendu de l’est et du nord-est avec des rafales de 60 à 70 km / h, des vagues de 2 à 4 m de haut et une formation possible de trombes marines au large de Quintana Roo, tandis que sur les côtes de Campeche, Tabasco et Des vagues de Veracruz de 1 à 3 m de haut sont attendues.

emc