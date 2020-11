À la surprise de tous, Omar Montes est devenu l’un des nombreux visages célèbres qui sont passés par «Pasapalabra». Le tout nouveau gagnant de ‘Survivientes 2019’ et interprète de succès tels que ‘Alocao’ ou ‘La Rubia’ a marché sur le plateau d’Antena 3 pour participer à l’espace présenté par Roberto Leal et il a rapidement réussi à devenir l’un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux. Il a même éclipsé Nacho et Pablo, les candidats vedettes du concours.

Le chanteur savait à quel point il était difficile de participer à un programme comme «Pasapalabra» et qu’il devait être à la hauteur. Et c’est que toute erreur ou petite erreur restera gravée dans l’esprit des nombreux adeptes que le concours a et vous accompagnera pendant longtemps. Pour éviter ce genre de situation, Omar Montes s’y est préparé consciencieusement et a ainsi dit à Roberto Leal: «Je suis un peu fatigué car je n’ai pas dormi ce soir. J’ai écouté des livres audio du dictionnaire et je me suis endormi très tard. Je suis resté dans le «Y» ». Un aveu qui a surpris tout le monde.

“Vous n’êtes pas arrivé au ‘Z’?”, A demandé le présentateur. “Pas parce que je me suis endormi”, a répondu le chanteur. “Bonne chance que je vois que vous avez réussi”, Roberto Leal a ajouté entre les blagues. Un moment devenu viral sur les réseaux sociaux et qui, c’est clair, restera dans l’histoire de ‘Pasapalabra’ dans sa nouvelle étape sur Antena 3.

