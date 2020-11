Mexique.- Au cours de cette nuit et tôt le matin, la vague tropicale numéro 44 se déplacera à travers le sud-est du territoire national, et en interaction avec un canal dépressionnaire étendu sur l’ouest du golfe du Mexique, elle provoquera de fortes pluies occasionnelles (de 25 à 50 millimètres [mm]) dans Chiapas et sud de Veracruz, et averses (de 5,1 à 25 mm) à Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas et Yucatán.

L’entrée d’humidité de l’océan Pacifique provoquera des averses à Colima, Jalisco et Michoacán. Pour le reste de la République mexicaine, aucune pluie n’est prévue.

En raison du ramollissement du sol généré par les pluies, il existe un risque de glissements de terrain, de débordement de rivières et de ruisseaux et d’inondations dans les zones basses, de sorte que la population des États susmentionnés et la navigation maritime sont instamment priées de se conformer aux notifications du Service. Meteorológico Nacional (SMN), de la Commission nationale de l’eau (Conagua), et suivez les indications des autorités nationales, municipales et de la protection civile.

Le front numéro 15, étendu sur le nord et le nord-est du Mexique, en interaction avec le courant-jet, provoquera de fortes rafales de vent de 70 à 90 kilomètres par heure (km / h) à Chihuahua; de 60 à 70 km / h en Basse Californie, Coahuila, Durango, Sonora et la mer de Cortez, et de 50 à 60 km / h à Nuevo León, Tamaulipas et Zacatecas. Ce front cessera d’affecter le pays du jour au lendemain.

Un autre front arrive

Un nouveau front froid se rapprochera de la frontière nord du Mexique et sera associé à une ligne sèche prolongée sur Coahuila, une condition qui générera des rafales de vent de 60 à 70 km / h à Chihuahua et Durango, et de 50 à 60 km / h à Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas.

La vague tropicale numéro 44 se déplacera à travers le sud du territoire national, et en combinaison avec l’entrée d’humidité des deux océans, elle provoquera des averses au Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo et Veracruz, et des pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Campeche, Colima, État du Mexique, Guerrero, Tabasco et Yucatán. Dans le reste de la République mexicaine, aucune pluie n’est prévue.

L’atmosphère froide se poursuivra le matin, avec des bancs de brouillard matinal sur des entités du nord-est, de l’est et du centre du territoire national. Des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius et des gelées sont prévues dans les zones montagneuses de Baja California, Chihuahua, Durango, État de Mexique, Puebla et Sonora, et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles dans les montagnes d’Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas.

À Guerrero et Michoacán, les températures varieront entre 35 et 40 degrés Celsius pendant l’après-midi.

emc