Disney + pourrait être le sauveur de Marvel Studios, en devenant la plate-forme qui pourrait gérer la seule version du MCU cette année. Comme nous le savons, aucune des deux productions qui étaient au calendrier pour démarrer la phase 4 qui sortirait en 2020 n’atteindra son objectif. Heureusement, il semble qu’en décembre nous aurons le retour de deux Avengers sur le petit écran et ils sont rejoints par une star de la série à succès “ Orange Is The New Black ”, Jolene Purdy rejoint «WandaVision».

Pour un changement, il y a peu d’informations sur l’émission qui ramènera Elizabeth Olsen et Paul Bettany en tant que Scarlet Witch et Vision respectivement. Tout indique que la perte de son grand amour était trop pour elle et elle va créer une sorte d’univers alternatif où ils vivent joyeusement comme une série des années cinquante.

Kathryn Hahn dans le rôle d’Agnès, maintenant une version adulte de Monica Rambeau joué par Teyonah Parris est apparu dans la première bande-annonce, mais il reste encore beaucoup de personnages à montrer. Selon Deadline, Jolene Purdy rejoint «WandaVision» dans un rôle récurrent et a récemment terminé le tournage de sa participation.

Purdy jouera également dans «The White Lotus», la prochaine série limitée de HBO. Au cas où tu ne te souviendrais pas d’elle, l’actrice a joué Stéphanie Hapakuka dans ‘Orange Is The New Black’ pour les saisons 4 et 5, mais vous l’avez également vue dans ‘Under the Dome’ et ‘The Magicians’.

La série Disney ramènera Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis et Randall Park dans le rôle de Jimmy Woo, mais nous aurons également Fred Melamed et Debra Jo Rupp comme M. et Mme Heart, et les rumeurs sur l’entrée d’Evan Peters se poursuivent. , bien qu’il n’y ait rien d’officiel. De la même manière, les enfants de Wanda et Vision, Wiccan et Speed ​​pourraient faire leur apparition.