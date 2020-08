L’histoire incroyable de Carl Beech détaille la vie et les mensonges extraordinaires de la prétendue victime d’abus sexuel, mais où est Carl Beech maintenant?

Il est indéniable à quel point la question des abus sexuels est grave.

Les instances sont toujours traitées avec le plus grand soin afin de ne pas identifier les victimes et de vérifier les deux côtés de l’histoire.

Cependant, comme le montre le documentaire de la BBC Two, The Unbelievable Story of Carl Beech, tout le monde ne voit pas la question comme si importante.

Le documentaire détaille la vie et les mensonges de Carl Beech, qui prétendait avoir été victime de plusieurs années d’abus sexuels.

Mais en l’absence de preuves crédibles et d’une histoire aussi mince que du papier, les soupçons se sont rapidement tournés vers lui.

Mais qu’est-il arrivé à Carl Beech et où est-il maintenant?

L’histoire incroyable de Carl Beech sur BBC Two

L’histoire incroyable de Carl Beech a été diffusée sur BBC Two le lundi 24 août 2020.

Le film documentaire d’une heure raconte l’histoire de la vie de Carl Beech et des allégations d’agression sexuelle qu’il a subies de la part de plusieurs personnalités notables qui ont formé un réseau d’abus sexuels supposés VIP.

Rassemblé par des entretiens avec ceux qui connaissaient Carl, le documentaire révèle que son histoire présumée était complètement fabriquée.

Qu’est-il arrivé à Carl Beech?

En 2012, à la suite du scandale Jimmy Saville et de l’opération Yewtree, Carl Beech, qui était une ancienne infirmière en pédiatrie et un directeur d’école dans le Gloucestershire, s’est présenté à la police du Wiltshire avec des allégations d’abus sexuels contre son beau-père et Jimmy Saville et plus tard entre En 2014 et 2016, il a allégué à la police métropolitaine qu’il avait été abusé par des membres d’un supposé réseau sexuel VIP comprenant des célébrités et principalement des politiciens.

Initialement connue sous le pseudonyme de «Nick», l’histoire de Carl est devenue une actualité nationale lorsqu’elle a éclaté pour la première fois et la police métropolitaine a mis sur pied l’opération Midland pour enquêter sur les allégations.

Cependant, après que 2,5 millions de livres ont été dépensés, selon The Sun, les soupçons se sont tournés vers Carl lui-même car aucune de ses affirmations ne pouvait être étayée.

Selon la même publication, des détectives de la police ont découvert des images d’abus sexuels sur des enfants sur deux ordinateurs portables et un iPad appartenant à Carl Beech lui-même.

Où est Carl Beech maintenant?

Carl Beech purge actuellement une peine de 18 ans de prison.

Après que la police a commencé à enquêter sur Carl Beech lui-même, il devait être jugé pour un certain nombre d’accusations allant de la détournement du cours de la justice, de la fraude et de plusieurs infractions sexuelles contre des enfants, mais il n’a pas comparu à son procès et s’est enfui à l’étranger.

Selon la BBC, Carl Beech a été découvert en tant que fugitif en Suède et après son retour de Göteborg, Beech a dû faire face à un procès de 12 semaines.

Au cours du procès, la BBC a déclaré que les procureurs étaient d’avis que les motivations de Beech à faire part de ces allégations à la police étaient soit de l’argent car il était lourdement endetté, soit de l’attention que l’affaire allait recevoir.

Carl Beech a été condamné à 18 ans de prison le 22 juillet 2019 pour 12 chefs d’accusation de détournement du cours de la justice, un chef de fraude et plusieurs infractions sexuelles sur mineurs.

L’incroyable histoire de Carl Beech est maintenant disponible en streaming sur BBC iPlayer après sa diffusion sur BBC Two le 24 août 2020.

