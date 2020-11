Juste au moment où l’on pensait qu’il n’y aurait plus de surprises après avoir vu la bande-annonce, il a été confirmé que Lisa participera à la suite de “ Sauvé par la cloche ”, avec tout et l’image qui confirme son arrivée.

Lorsque la série a été annoncée, il a été annoncé que, contrairement au reste des membres originaux, Lark Voorhies ne revenait pas jouer Lisa Turtle, la même actrice a déclaré qu’elle n’avait même pas été invitée.

Voorhies a joué le Bayside High alun depuis la création de l’émission en 1988, quand il était connu sous le nom de «Good Morning, Miss Bliss» et a continué pendant les quatre saisons suivantes de «Saved by the Bell».

Lisa Turtle est réapparue dans les spéciaux, ‘Hawaiian Style’ et ‘Wedding in Las Vegas’, en plus de la série ‘Saved by the Bell: The College Years’, en plus d’une participation à ‘Saved by the Bell: The New Class ‘, dans laquelle il a retrouvé ses anciens camarades de classe Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Amber Thiessen, Mario Lopez et Dustin Diamond.

Maintenant qu’il a été confirmé que Lisa apparaîtra dans la suite de “ Saved by the Bell ”, Un peu de l’histoire du personnage a également été révélée, elle “prospère avec une carrière réussie dans la mode”.

On ne sait pas encore combien d’épisodes dans lesquels Lisa apparaîtra, ni quand, mais c’est un fait que ce sera formidable de la voir aux côtés de Zack, Kelly, Jesse et Slater.

Voorhies a déclaré qu’elle avait été blessée lorsqu’elle n’avait pas été initialement invitée à réapparaître dans la série Peacock après son annonce, bien sûr à l’époque, ni Gosselaar, ni Thiessen (Zack et Kelly) n’avaient été invités à revenir non plus. .

“ Saved by the Bell ”, la suite de “ Saved by the Bell ”, sera présenté en première sur Peacock le 25 novembre, toujours sans date ni plans pour le reste des pays qui n’ont pas le service.