Mexico.- En réponse aux médias qui critiquent sa gestion, le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que son gouvernement allouait tout son soutien à la population touchée par les inondations à Tabasco, Veracruz et Chiapas.

Il a évoqué les innombrables critiques des médias, pour la décision d’ouvrir les vannes du barrage de Peñitas pour inonder les zones basses de Villahermosa, Centla et Macuspana, sa terre d’origine; qu’il a lui-même critiqué dans le passé lorsqu’il était gouverneur de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado; qui l’a battu aux élections au poste de gouverneur.

Lors de sa conférence matinale au Palais national, López Obrador a condamné les publications qui remettent en question son gouvernement.

«C’est comme les inondations, tous ces tracts qui disent que les victimes ne sont pas prises en charge, bien sûr, nous nous en occupons. Ceux qui ne sont pas pris en charge sont ceux qui se consacrent au pillage, au vol ».

Il a déclaré avoir publié des images et des scènes de zones de Villahermosa, Centla et Macuspana qui sont restées sous l’eau pendant plus de 12 jours et présenter des témoignages d’habitants et de compatriotes de Macuspana qui demandent l’aide du président.

“A ces journaux, qui ne prospèrent plus avec le budget public, c’est leur courage, c’est pourquoi ils se consacrent chaque jour à la calomnie”, a déclaré López Obrador.

López Obrador a déclaré que dans le dernier rapport de la protection civile (18 novembre), il a été constaté que 240 mille personnes ont été touchées, qui, selon lui, ont reçu un soutien économique, des garde-manger et des repas chauds, dont le correspondants médias.

Il a reconnu qu’ils devaient choisir entre les inconvénients, ne pas inonder Villahermosa et que l’eau s’écoule de la rivière Samarie à travers les zones basses, ce qui a causé des dommages aux habitants de Nacajuca et des zones basses.

Il a promis qu’à l’avenir le gouvernement des 4T mettra en œuvre un plan stratégique de gestion des barrages, la marine effectuera des travaux de dragage dans les rivières et les barrages seront vidés avant la saison des pluies et des ouragans.

