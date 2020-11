Mexico – Le PRD, le PAN et les PRI ont signé leur engagement à intégrer dans leurs propositions, en route pour l’élection de 2021, les demandes du mouvement Oui pour le Mexique.

Dans le but de gagner la majorité des places de la Chambre des députés et des 15 gouvernorats en échange de un ordre du jour commun et des candidatures et chercher ainsi à arracher la majorité de Morena à San Lázaro.

Avec la présence de dirigeants nationaux du PAN, Marko Cortés; du PRD, Jesús Zambrano, et du PRI, Alejandro Moreno, le groupe de citoyens a exprimé son soutien aux trois partis.

Après je sais Ils ont promis d’ouvrir les portes de leurs partis à des candidats «prestigieux» de ce groupe.

Parlant Denisse Meade, Le porte-parole de Sí por México, composé de plus de 400 organisations de la société, a assuré que l’objectif était de travailler ensemble.

Pour gagner la plupart des emplacements de puissance.

De son côté, la journaliste Beatriz Pagés Il a fait valoir que la démocratie mexicaine est dans une situation d’urgence et que nous, les parties, devons la sauver.

Nous avons besoin de se s’engager à changer les règles pour qu’elles deviennent un véritable contrepoids.

Dans sa participation, le le président national d’Action nationale, Marko Cortés; a jugé que la réunion des trois parties.

C’est une conséquence de l’urgence qu’au-dessus de l’intérêt personnel, il y a un intérêt pour le Mexique.

Nous sommes prêts pour un changement positif et vers l’avenir, que les familles reçoivent non seulement un programme social, mais aussi un emploi décent.

En outre, il a critiqué la position politique du président Andrés Manuel López Obrador.

Le leader national de Le Parti révolutionnaire institutionnel Alejandro Moreno, a déclaré que son parti était en faveur de la construction d’un agenda commun avec les citoyens.

Pour cette raison, il a proposé que la proposition de son adhésion comprenne les propositions de l’ordre du jour du Si por México, ainsi que lâcher prise de polarisation.

Moreno a assuré que le meilleur L’opposition n’est pas celle qui hurle, mais celle qui gagne les élections, c’est pourquoi elle a proposé des candidatures aux membres du groupe et ainsi défendre son agenda citoyen à la Chambre des députés.

De son côté, Jesús Zambrano a indiqué que les partis d’opposition et les organisations de citoyens ont besoin les uns des autres pour défendre les équilibres constitutionnels.

Dirigeants nationaux du PAN, PRI et PRD

Il a ajouté que le Mexique est au risque de la monopolisation du pouvoir et de la concentration indue du budget public, en plus d’une vision erronée du pouvoir.

Empêchons la fête pouvoir j’ai réussi à conquérir de nouveaux territoires dans les positions d’élection populaire en litige en 2021.

Nous le ferons si nous marchons ensemble.

Cette rencontre nous encourage et nous aide pour se convaincre que le plus important est une large alliance et construire des candidatures fortes, a-t-il conclu

Enfin, oui pour le Mexique, Il a appelé pour convaincre 10 personnes et soutenir les candidats du oui.

De plus, il a annoncé que la semaine prochaine, le calendrier des activités de promotion de l’alliance sera annoncé.

