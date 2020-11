Netflix est déterminé à construire l’univers complexe des bandes dessinées créées par Neil Gaiman.Pour y parvenir, il aura également l’aide de super-héros et de méchants célèbres, car il a été rapporté cette semaine que plusieurs personnages de DC pourraient apparaître dans “ The Sandman ”.

Auparavant, il a été signalé que certains des membres de l’univers DC feraient partie de cette action en direct ambitieuse, même si on ne savait pas clairement qui serait impliqué; maintenant, le média Geekosity a révélé que peut-être Constantin l’un de ceux choisis, mais a souligné que ce ne seront pas les versions de Keanu Reeves, ou de Matt Ryan, mais que ce sera un acteur totalement nouveau.

En plus, ce serait aussi Docteur Destiny, l’un des méchants les plus mémorables de Justice League, et qui a déjà été présenté en live-action lors de l’événement “ Elsewordls ” d’Arrowverse, mais ce sera également une version renouvelée avec une autre personne qui le joue. Et si cela ne suffisait pas, la sorcière Zatanna et Wesley Dodds, fera partie du répertoire de ces adaptations.

Malheureusement, on ne sait pas qui jouera ces personnages, en fait, le casting n’a pas encore été introduit, bien que des sources proches indiquent que le protagoniste pourrait être Tom Sturridge, tandis que l’antagoniste pourrait tomber entre les mains de Liam Hemsworth.

En plus des personnages DC qui pourraient apparaître dans “ The Sandman ”, on sait que la série restera fidèle à la bande dessinée, mais elle se déroulera de nos jours, donc il pourrait avoir quelques changements dans ses personnages et dans l’intrigue. On ne sait pas quand les enregistrements commenceront, mais cela pourrait être après que la pandémie de coronavirus ait été contrôlée, ce qui semble encore loin.