Netflix a récemment révélé une nouvelle fonctionnalité animée passionnante qui arrivera cet automne, intitulée Over the Moon. Le nouveau film passionnant mettra en vedette les voix de Sandra Oh, Cathy Ang et John Cho. Nous gardons une trace de tout ce que vous devez savoir sur Over the Moon, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et, surtout, la date de sortie de Netflix.

Over the Moon est une coproduction musicale animée à venir entre Netflix et Pearl Studio. Le long métrage est réalisé par le vétéran de l’animation Glen Keane, et l’histoire a été écrite par feu Audry Wells et Jennifer Yee McDevitt. Wells, malheureusement, est décédé en octobre 2018, ce qui a conduit McDevitt à compléter la vision de Wells pour l’histoire.

Malgré son pedigree d’animation, Over the Moon est le premier long métrage d’animation réalisé par Glen Keane. Son travail dans l’industrie de l’animation remonte au début des années 70 et est reconnu pour avoir travaillé sur plusieurs titres Disney, notamment La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et Tangled.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Over the Moon

Le compte Twitter NetflixFilm a officiellement confirmé la nouvelle de l’arrivée d’Over the Moon Vendredi 23 octobre 2020.

Tranquillement déchirant sur la belle « Rocket to the Moon » (avec Cathy Ang) de OVER THE MOON. Disponible sur Netflix dans le monde le 23 octobre 🚀 pic.twitter.com/rqHtnfCdpD – NetflixFilm (@NetflixFilm) 28 août 2020

Quelle est l’intrigue d’Over the Moon?

Passionnée par l’histoire de la légendaire déesse de la lune piégée sur la lune, l’adolescente Fei Fei construit sa propre fusée pour tenter de la rencontrer. Avec son fidèle animal de compagnie Lapin et le passager clandestin Chin, ils découvrent un monde mythique magnifique et la recherche de la déesse commence.

Qui sont les acteurs d’Over the Moon?

Jusqu’à présent, les acteurs suivants ont été confirmés pour la fonctionnalité à venir:

Rôle

Membre de la distribution

Où les ai-je vus / entendus auparavant?

Fei Fei

Cathy Ang

Ramy | I-ris | Âge de la voile

TBA / Mère?

Sandra Oh

Tuer Eve | Anatomie de Grey | Sous le soleil de Toscane

TBA / Père?

John Cho

Star Trek | Harold et Kumar | Recherche

Changement

Phillipa Soo

Moana | Smash | Hamilton

TBA

Ruthie Ann Miles

Les Américains | Le roi et moi | Tous se lèvent

grand-mère

Irene Tsu

Down and Out à Beverly Hills | Loi et ordre: LA | Star Trek: Voyager

Tante ling

Margaret Cho

Drop Dead Diva | 30 Rock | Le chanteur masqué

TBA

Artt Butler

Son | Star contre les forces du mal | Star Wars: La guerre des clones

TBA

Robert G. Chiu

* Début *

Lunaires

Esther Chae

NCIS | L’aile ouest | Loi et ordre: intention criminelle

Nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur les membres de la distribution et les personnages hauts en couleur que nous verrons bientôt dans Over the Moon.

Combien de chansons figureront dans Over the Moon?

Il a été confirmé qu’il y aura un total de huit chansons dans Over the Moon.

L’une des chansons, «Rock to Moon», interprétée par Cathy Ang, a été décrite par le réalisateur Glen Keane comme «le cœur de la comédie musicale».

Au moment de la rédaction de cet article, la bande originale n’a pas encore été annoncée.

