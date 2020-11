Chihuahua.— Le gouvernement de Chihuahua a annoncé des mesures sanitaires “plus strictes” compte tenu de l’augmentation des infections à Covid-19 dans l’entité.

Le message aux médias, le gouverneur de Chihuahua, Javier Corral, Il a expliqué que les chiffres de contagion sont alarmants et que les mesures de restriction, jusqu’à présent, ont été insuffisantes.

Par conséquent, il a été décrété que dans les deux prochaines semaines, ils fermeront des entreprises dans les 67 municipalités de l’État telles que les dépanneurs, les supermarchés, entre autres.

Les activités commerciales seront suspendues à partir de 19 h 00 chaque jour et reprendront à 6 h 00.

Pendant le week-end, les activités seront suspendues à partir de 19h00 le vendredi et ouvriront à 6h00 le lundi.

Les restrictions prendront effet à partir de jeudi et resteront en vigueur pour les deux prochains week-ends.

Le week-end, des épiceries, des boucheries, des tortillerias et des boulangeries et dépanneurs ouvriront, tandis que les supermarchés resteront fermés.

Le gouvernement de Chihuahua a expliqué que cette mesure avait pour objectif de ralentir la mobilité de la population et de réduire l’occupation hospitalière déjà saturée.

De même, les autorités de Chihuahua ont rappelé que ce n’est pas le moment de faire des fêtes. Et il a invité les gens à signaler anonymement tout événement qui viole les mesures sanitaires établies.

Couvre-feu refusé

Le secrétaire général du gouvernement de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, a souligné que le document qui circule sur les réseaux sociaux et les chats WhatsApp est totalement faux, qui déclare prétendument «couvre-feu» dans tout l’État.

Le document, vraisemblablement signé par le responsable de l’État, déclare que «à partir de 16 heures le mercredi et jusqu’à 8 heures les jours suivants, la mobilité de la population est limitée; et s’il n’est pas conforme, les autorités de sécurité procéderont à l’escorte du domicile et pourraient même procéder à des arrestations et infliger des amendes financières ».

Mesta Soulé a fait remarquer qu’à première vue, on peut voir que le document est apocryphe; car en plus des irrégularités dans lesquelles il se produit, il existe diverses fautes d’orthographe.

En ce sens, le secrétaire général du gouvernement a appelé les Chihuahuas à ne pas répandre de fausses nouvelles qui génèrent de l’incertitude parmi la population.

