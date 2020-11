Billie Eilish, le vainqueur absolu des derniers Grammy Awards, sortira le single cette semaine “Donc je suis”, une chanson qui pourrait être l’avancée de son nouvel album.

La chanson semble avoir une inspiration philosophique claire, du titre lui-même («Par conséquent je suis», «Par conséquent je suis») à sa couverture, dans laquelle un buste blanc de style classique est brisé en référence à René Descartes, auteur du célèbre “je pense, donc je suis”.

“Je suis très nerveux à propos de ce problème.”

Voir cet article sur Instagram NOUVEAU SINGLE «Par conséquent je suis» le jeudi 11 décembre à 10h PT. Je suis tellement excité pour celui-ci🙈🙈🙈🙈 Un post partagé par BILLIE EILISH (@billieeilish) le 9 novembre 2020 à 10h00 PST

“C’est mauvais pour moi de le dire mais ce sujet est incroyable.”

C’est ce qu’a dit son frère et producteur, Finneas.

Avec sa discrétion habituelle, Eilish a à peine donné les détails de ses nouvelles compositions, bien que des trois singles qu’elle a sortis depuis qu’elle a sorti son premier album, c’est celui qui pointe le plus comme une avancée possible d’une œuvre plus longue.

Cet été, l’artiste a créé «My Future», une chanson entièrement composée pendant l’enfermement dans laquelle elle met de côté son côté plus électronique et a opté pour un son plus organique. Au début, cela ressemble à une ballade au piano et vers le milieu il se réveille avec des rythmes plus proches du R&B avec une cadence entre funk et jazz.

Plus tôt cette année, il a publié “Pas le temps de mourir”, de la bande originale du prochain film de James Bond qui n’a pas été diffusé en raison du coronavirus.

Aux derniers Grammys, Eilish a marqué l’histoire en remportant à 18 ans les quatre catégories les plus importantes de ces prix: meilleur nouvel artiste, album de l’année, chanson de l’année et disque de l’année.

