Nous ne savons même pas encore comment le deuxième lot d’épisodes se terminera et nous savons déjà que la suite est en route. Avec seulement trois des huit révélés, les fans sont heureux de retrouver Mando et bien sûr Baby Yoda, mais il est clair que le duo est là pour rester. Dans ce qui semble être une erreur, Disney révèle quand la saison 3 de ‘The Mandalorian’ serait présentée en première, Nous vous donnons tous les détails.

Au début, on ne savait pas si la série réussirait lorsqu’elle a été lancée il y a un an, mais avec l’arrivée de The Child à la fin du premier épisode, tout Internet est devenu fou de tendresse et a été baptisé Baby Yoda par les internautes, indiquant clairement que il fera partie de la culture pop pendant de nombreuses années.

Une vidéo promotionnelle pour Disney + en Slovaquie a révélé une bonne quantité de programmation pour la fin de 2021, qui comprenait la série tant attendue de Marvel Studios. ‘WandaVision’, ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ et ‘Loki’Outre le film “ Raya et le dernier dragon ”, mais aussi les saisons 1, 2 et 3 de “ The Mandalorian ”, l’annonce a été de courte durée en ligne et n’est plus disponible, mais les fans ne peuvent pas l’oublier.

Bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour savoir quand la troisième saison de “ The Mandalorian ” serait sortie, il est clair qu’elle arriverait dans les derniers mois de 2021, comme cela s’est produit avec les saisons précédentes. On sait que Jon Favreau et compagnie enregistreront à nouveau au début de l’année suivante afin d’avoir les épisodes à l’heure.

Mais vous ne serez pas seuls, Lucasfilm travaille sur la série de Obi Wan Kenobi et un autre sur le prequel de ‘Rogue One’, axé sur le personnage de Diego Luna, Cassian Andor. Comme si cela ne suffisait pas, il y a de fortes rumeurs sur une série centrée sur Boba Fett, car il reste encore beaucoup à savoir sur le sort du personnage.