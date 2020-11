Le directeur Zack Snyder a été davantage lié au genre des super-héros récemment pour être le créateur de l’univers étendu DC et travaille actuellement sur sa version de ‘Justice League’, mais il a également été dans le genre zombie et prépare maintenant un nouveau film pour la plate-forme Netflix et à travers une interview, Garret Dillahunt a parlé ‘Armée des morts’ et assuré que c’est quelque chose de jamais vu auparavant.

Après le bref départ de Zack Snyder du DCEU, il est venu sur Netflix pour écrire et réaliser un film de zombies, qui met en vedette Dave Bautista, Tig Notaro, Ella Purnell, Theo Rossi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, en plus de Garret Dillahunt, qui a également fait partie de la série ‘Craindre le mort-vivant’, il a donc déjà une expérience de travail dans des productions mondiales post-apocalyptiques.

Dans une interview pour ComicBook, Garret Dillahunt a parlé de “ l’armée des morts ” et a affirmé que Snyder avait réinventé les zombies, ce qui les rend plus terrifiants que ceux qui ont été montrés dans la série du réseau AMC:

«C’est vraiment différent, je suis ravi de le voir aussi. Avoir des idées différentes sur les zombies, ce qui est rafraîchissant, je pense, à bien des égards et je sais que je dois garder cela si vague, désolé de ne pas savoir une des choses qui en sont ressorties. Ils se sont éloignés de beaucoup de canon zombie normal, avec lesquels, pour une raison quelconque, ils s’en tiennent tous. Et vous pensez: “Peut-être que ça ne doit pas être comme ça. Et s’ils étaient comme ça? Oh, c’est une bonne idée. “Les zombies sont effrayants, je vais vous dire, les zombies sont vraiment rapides et effrayants.”

Apparemment, Netflix a de grands espoirs pour ce film, car il travaille également sur un spin-off, ainsi qu’un anime qui sera nommé «Armée des morts: Vegas perdu», mais d’abord on s’attend à ce que ‘Army of the Dead’ arrive sur Netflix quelque part en 2021.