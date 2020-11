Pablo Díaz, concurrent de ‘Pasapalabra’ Antena 3

Pablo Díaz et Luis de Lama s’affronteront ce mardi après-midi à El Rosco, le test final populaire de Pasapalabra. Il s’agit du deuxième couple le plus ancien du programme Antena3. Le prudent Pablo, qui a tendance à laisser les meilleures réponses pour le second tour, et Luis, qui utilise l’accélérateur de la lettre A, se battront sur le plateau pour plus de 900.000 euros de pot dans une dispute qui semble sans fin . Quelques heures plus tôt, sur une scène également télévisée – la séance, dans la Cité de la Justice de Barcelone, a été retransmise en direct – une autre bataille a été menée qui vient de loin et a des ramifications dans la moitié de l’Europe: la lutte pour la paternité d’El Rosco.

La société néerlandaise MC&F a poursuivi Atresmedia devant un tribunal de commerce de Barcelone pour reconnaître ses droits de propriété sur El Rosco, le moment final et le plus intense du programme: un test dans lequel les candidats doivent faire correspondre un mot pour chaque lettre de l’alphabet à partir d’une définition. MC&F défend qu’elle est le créateur original d’El Rosco et qu’elle a une vie juridique qui lui est propre, différente de Pasapalabra, et qu’elle jouit donc de droits de propriété intellectuelle.

Les avocats des deux parties se sont affrontés, avec un gant de soie, dans ce que l’on appelle dans une procédure commerciale une “audience préliminaire”. “C’était un bon match de rugby, il n’y a pas eu de blessés”, a résumé le magistrat à l’issue de l’audience, qui aura le dernier mot sur la question de savoir si l’affaire va en jugement. L’avocat de la société néerlandaise a défendu que oui, car ce qu’il demande est nouveau: qu’Antena 3 arrête de diffuser El Rosco et indemnise la société pour avoir utilisé le jeu. Le défenseur d’Atresmedia a répondu que ce n’était pas nécessaire, car l’affaire a déjà été jugée.

Les batailles judiciaires sur Pasapalabra sont presque aussi épiques que celles de ses concurrents. En octobre 2019, un procès a été clos et a duré neuf ans devant le tribunal. La Cour suprême a contraint Telecinco à annuler le concours après avoir confirmé qu’elle acceptait la demande de la société de production britannique ITV pour les droits de diffusion du programme. L’arrêt a également établi le versement d’une indemnité par Mediaset España, mais n’a pas examiné si ces preuves spécifiques pouvaient être protégées, de manière autonome, par la propriété intellectuelle.

C’est là qu’est né le deuxième procès, à l’épicentre duquel se trouve El Rosco, “également appelé 21% ou end game”, a expliqué l’avocat de MC&F. Le conflit commercial transcende les frontières puisque, comme l’avocat l’a également souligné, il y a d’autres affaires pendantes en Italie et aux Pays-Bas. Le premier but de ce nouveau combat a cependant été marqué par Atresmedia il y a à peine un mois: le chef du tribunal de commerce numéro 8 de Barcelone a rejeté les mesures conservatoires, qui exigeaient la cessation de l’émission du test final. Pablo et Luis, pour l’instant, peuvent respirer tranquillement et continuer leur dispute pour se battre pour un bateau qui grossit tous les jours.