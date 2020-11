Le docteur Pedro Cavadas, connu pour ses greffes de membres et de visage réussies au niveau international, a été l’un des premiers averti du coronavirus et a été qualifié d’alarmiste. Il a donné une interview sur l’émission ‘El Hormiguero 3.0’ où il a commenté, entre autres, la mauvaise gestion qui, à son avis, a été commise en Espagne.

À Fin janvier 2020, Cavadas lui-même a averti que les données en provenance de Chine n’étaient pas fiables et dans ses déclarations aux médias, il a souligné que “il ne faut pas être très malin pour penser qu’il y en a 10 ou 100 fois plus”. Il a également averti que nous étions confrontés à “un virus très agressif” et facilement contagieux.

C’était fin janvier et en Espagne, jusqu’à mi-mars, l’état d’alarme n’est pas établi aucune restriction n’a été imposée auparavant. Juste quelques conseils sur l’importance de l’hygiène. De plus, même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas le masque à ce moment-là.

Cavadas ne pense pas qu’il y aura un vaccin testé avant deux ans

Pablo Motos Il a ouvertement interrogé Cavadas sur ses prédictions sur le vaccin tant attendu et le médecin a été catégorique: “il est métaphysiquement impossible qu’un vaccin soit testé“dans un court laps de temps, a souligné le médecin sans aucun scrupule.

Il a insisté sur le fait que les étapes nécessaires pour tester un vaccin et le mettre plus tard sur le marché “ils durent des années, pas des mois”, et a précisé que “tout dépend de ce que nous entendons par vaccin”, faire la différence grâce aux essais cliniques, qui est ce qui existe aujourd’hui.

Il a expliqué que si ces essais cliniques sont considérés comme valides et sont testés dans un grand pourcentage de la population, nous devons être préparés à leurs effets indésirables: “Tous les vaccins, de toutes les maladies, même ceux qui fonctionnent déjà très bien, ont un pourcentage d’effets indésirables qui ont nécessité des modifications ». Il a noté que l’un des effets secondaires les plus courants et les plus dangereux est «l’encéphalite».

Son pronostic est qu’ils passeront au moins deux ans jusqu’à ce qu’un pourcentage significatif de la population mondiale soit vacciné. Et à propos du masque, il a déclaré qu ‘”il aime penser que dans quelques années, ce sera facultatif”.

“C’était évident”

Le Dr Cavadas est clair à ce sujet et insiste sur le fait que l’évolution de la situation, qui s’est transformée en pandémie, “était évidente”. Il a rappelé les données de la Chine et a commenté que “c’est un pays où la nouvelle que le gouvernement veut faire connaître”, donc selon le médecin, “il n’est pas nécessaire d’être très intelligent pour s’en rendre compte”, soulignant la fausseté des données qui venait de l’exécutif chinois.

Concernant la gestion de la crise des coronavirus en Espagne, il a commenté que on ne le croit pas comme “quelque chose d’aussi évident que personne ne l’a vu”. Cavadas “ne croit pas” que quiconque ait vu ce qu’était vraiment le virus. “Tout le monde a été en retard “, a souligné.

Lorsque Pablo Motos l’a interrogé plus spécifiquement sur la gestion de Fernando Simon, à qui il a dit ne pas vouloir rencontrer, a affirmé ne pas vraiment savoir qui a vraiment géré la situation de la pandémie ici, mais que “Celui qui l’a fait, l’a très mal fait”.

Selon lui, «si le résultat est mauvais, c’est que celui qui était en charge l’a très mal fait».