Pennyworth et ses compagnons ont l’air plus qu’un peu choquants alors qu’une nouvelle guerre civile se profile, dans la bande-annonce de la saison 2 de la série pré-prequel de Homme chauve-souris de Epix.

Epix a également publié une affiche pour cette deuxième saison du drame de la période (ci-dessus), et a également confirmé le plan de lancement à l’ère de la pandémie. C’est celui là:

Après la première de la saison 2 le dimanche 13 décembre le deuxième épisode suivra le 20 décembre. Une finale de mi-saison en deux parties sera diffusée le 27 décembre, les épisodes restants étant prévus pour 2021.

Le synopsis de la saison 2 est le suivant:

Un an après les événements explosifs de la saison dernière, l’Angleterre est plongée dans une guerre civile dévastatrice, avec la puissante et néo-fasciste Raven Union, dirigée par Lord Harwood, menaçant de prendre le contrôle de tout le pays. Le nord de Londres reste l’un des rares bastions de la résistance. C’est ici, dans la West End Neutral Zone, que l’on retrouve Alfred Pennyworth (joué par Jack Bannon). Après des années dans l’armée britannique, sa formation avec le SAS lui a appris à être un optimiste cynique, s’attendant au pire, mais sachant qu’il peut le gérer. Dirigeant désormais The Delaney, un club Soho du marché noir qui accueille tout le monde quelle que soit la politique, Alfred, avec ses collègues SAS Deon «Bazza» Bashford et Wallace «Daveboy» MacDougal, est maintenant à la recherche d’une issue. , avant Londres. et votre pays est entièrement brûlé. Et il a l’œil sur les États-Unis.

Comme récemment rapporté, l’actrice de Arrow Jessica de Gouw pour jouer Melanie Troy, lla femme de l’ex Le capitaine SAS d’Alfie, tandis que Simon Manyonda (ses matériaux sombres) il a décroché le rôle pompeux de Lucius Fox, qui à ce stade précoce n’est rien de plus qu’un jeune scientifique qui ne supporte pas les imbéciles avec joie.

Les autres castings annoncés de la saison 2 incluent James Purefoy (le suivant) en tant que capitaine Gulliver Troy, l’ancien capitaine SAS susmentionné d’Alfie; Edward Hogg (prostituées) comme possible despote Le colonel Salt; et Jessye Romeo en tant qu’étudiant en art idéaliste et provocant Katie Browning.

Nous vous laissons la remorque: