Pour faire le lien avec la sortie du nouveau film d’animation, « Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe » sur Disney +, Walt Disney Records a également sorti la bande originale du film sur des plateformes numériques dont Amazon.

Ce nouvel album présente de la musique composée par les scénaristes du film Dan Povenmire et Jeff «Swampy» Marsh, avec Danny Jacob. L’album présente des performances de la distribution du film, y compris Ashley Tisdale.

Voici un aperçu de la pochette de l’album:

Voici le tracklisting complet:

1. Une si belle journée – Candace (2:07)

2. L’univers est contre moi – Candace (2:22)

3. Rencontrez notre chef – Aaron Daniel Jacob et Laura Dickinson (1:10)

4. Unsung Hero – Beverly Staunton (1:09)

5. Adulte – Dr Doofenshmirtz & Isabella (1:52)

6. Journée entre filles – Sara Hudson (1:08)

7. This Is Our Battle Song – Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe – Acteurs (1:18)

8. Nous contre l’univers – Candace, Phineas & Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe – Distribution (2:36)

9. Silhouettes – Candace, Phineas & Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe – Distribution (1:11)

10. Nous sommes de retour – Phineas, Candace & Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe – Acteurs (1:53)

11. Aventure spatiale – Danny Jacob (0:30)

12. Coupez à mon coeur – Aaron Daniel Jacob (2:29)

13. Entrez dans le grand inconnu – Phineas & Isabella (2:34)

14. Candace contre l’univers – Danny Jacob (1:33)

15. Histoire lâche / Chute du navire – Danny Jacob (2:54)

16. Candace Rocks / Showdown – Danny Jacob (3:11)

17. Cordes de cœur au héros – Danny Jacob (2:47)

Voici un extrait de « Une telle belle journée »

Allez-vous télécharger la bande originale de «Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe»?

