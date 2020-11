La plateforme Disney + est prête à présenter la première série de Marvel Studios, qui sera «WandaVision» et non ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ Comme initialement prévu et peu à peu des informations sur la série commencent à émerger et devraient arriver avant la fin de 2020 et récemment une nouvelle photo de “ WandaVision ” a fait la couverture du magazine Entertainment Weekly.

À l’origine, “ The Falcon and the Winter Soldier ” allait être la première série Marvel pour Disney +, mais en raison du retard dans les enregistrements et de la pandémie de Covid-19, la décision a été prise que la série “ WandaVision ” était la première série à être lancée. et pas le second, car avant l’accouchement, il a réussi à terminer ses enregistrements et bien qu’il ait été dit qu’il arrivera en 2020, une date officielle n’a pas encore été publiée.

Dans le cadre de la promotion de cette série, une nouvelle photo de ‘WandaVision’ a été présentée en couverture du magazine Entertainment Weekly, où l’on peut voir les personnages entre noir et blanc et couleur, en plus d’être apparemment situés dans les années 50. , quelque chose qui a été vu dans la première bande-annonce de la série, où apparemment nous aurons des sauts dans les temps.

Bienvenue dans les années Wanda! En tant que premier des efforts les plus ambitieux du MCU sur le petit écran, l’envoi merveilleusement étrange de sitcoms passé par # WandaVision est la clé de l’avenir de @MarvelStudios. Restez à l’écoute pour notre histoire de couverture détaillée à venir DEMAIN. pic.twitter.com/cJZ883tfGL – Entertainment Weekly (@EW) 10 novembre 2020

En plus d’Elizabeth Olsen et de Paul Bettany, nous verrons le retour de Kat Dennings et Randall Park en tant que Darcy Lewis et de l’agent Jimmy Woo respectivement, en plus de Teyonah Parris en tant qu’adulte Monica Rambeau et Katherine Hahn avec un rôle non encore révélé, bien qu’il soit présumé est Agatha Harkness, donc la seule chose qui manque est la date de sortie à officialiser.