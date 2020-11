John Cena enfilera bientôt son casque brillant et tirera sur ses ennemis dans l’univers étendu de DC (DCEU), comme il a été annoncé ce week-end. la date du début des enregistrements de ‘Peacemaker’, ce qui sera plus tôt que prévu par leurs fans.

Il a été rapporté il y a des mois que HBO Max développe une série de ce personnage de DC, qui sera à son tour un spin-off du film “ The Suicide Squad ”, malgré le fait que ledit long métrage n’a pas encore été sorti en salles, sans embargo, Warner Bros. a été tellement impressionné par le travail du réalisateur James Gunn qu’ils ont allumé ce projet.

Maintenant, après plusieurs spéculations et peu d’informations sur la production, le portail Ronin a annoncé que la date du début des enregistrements de ‘Peacemaker’, Ce sera le 18 janvier 2021 et se terminera le 15 juin De plus, Vancouver, Canada se tiendra sous le titre provisoire de «Les Écritures», afin de ne pas attirer l’attention des curieux pendant qu’ils travaillent.

Bien qu’avant de commencer à tourner, toute l’équipe de production est en quarantaine car le gouvernement local l’a stipulé pour éviter la propagation du Coronavirus dans cette région, Cela a été annoncé par Gunn lui-même sur son compte Twitter ce week-end:

Beau cadeau de mes amis de @XBox (bien sûr, c’est dans la période la plus chargée de ma vie, entre deux films et une émission de télévision). Mais peut-être que je trouverai un peu de temps libre alors que je commence ma quarantaine obligatoire de deux semaines ici au Canada pour Peacemaker. #XboxSeriesX #Xbox pic.twitter.com/ngJhCJy6Nx – James Gunn (@JamesGunn) 8 novembre 2020

“Joli cadeau de mes amis @XBox (bien sûr, c’est la période la plus chargée de ma vie, entre deux films et une émission de télévision). Mais peut-être que je trouverai un temps d’arrêt pour commencer ma quarantaine obligatoire de deux semaines ici au Canada pour «Peacemaker» ».

La série racontera le passé de Peacemaker et sera simultanément dirigée et produite par James Gunn, avec la performance principale de John Cena, qui sera également l’un des producteurs de l’émission. Il n’y a pas encore de date de sortie, nous devrons donc attendre plus de mises à jour.