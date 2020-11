Cinq ans se sont écoulés depuis l’atterrissage de Netflix en Espagne, qui a ouvert une porte par laquelle d’autres plates-formes sont entrées, telles que HBO Espagne, Amazon Prime Video, tandis que Filmin s’est installé et que le contenu à la demande s’est développé sur les opérateurs téléphoniques. La scène du streaming audiovisuel en Espagne continue d’être en effervescence, avec certaines entrées, d’autres sorties et une offre qui aux yeux des utilisateurs semble inatteignable pendant longtemps. Sky a décidé de se retirer d’Espagne le 1er septembre. Ce lundi, c’est ViacomCBS, propriétaire entre autres de chaînes bien connues en Espagne comme Paramount, MTV et Comedy Central, qui lance la version espagnole de Pluto TV, une plateforme dont la plus grande valeur pour le public est qu’elle est basée sur la programmation linéaire du Télévision à vie, qui est gratuite et ne nécessite aucune inscription.

Pluto TV est présente dans plusieurs pays et, selon les dernières données fournies par la plate-forme, elle compte 33 millions d’utilisateurs actifs uniques dans le monde, dont 26,5 millions aux États-Unis.Maintenant, elle arrive en Espagne, et elle fera de même dans les mois à venir en Italie et en France, avec l’idée de s’engager sur une voie peu exploitée dans notre pays en streaming: le contenu gratuit. Bien sûr, avec la publicité. «Nous sommes convaincus que Pluton va bien se porter car il s’agit d’une proposition bien identifiée, simple et claire», explique Jaime Ondarza, vice-président exécutif et directeur général de ViacomCBS Networks International Iberia France, Italie, Moyen-Orient, Grèce et Turquie lors d’une conversation téléphonique .

«C’est une expérience détendue qui ne nécessite aucun engagement car elle est basée sur une large gamme de canaux linéaires. Il a dans son ADN ce qui a toujours fonctionné à la télévision pendant toute une vie, c’est-à-dire que l’on peut regarder calmement à tout moment, avec une sélection qui a déjà été faite “, explique le gérant.” L’objectif est de minimiser le temps et l’énergie que l’utilisateur doit investir lors du choix d’un contenu », a commenté la semaine dernière lors de la présentation du service en Espagne la responsable de la programmation de Pluto TV, Margarita Tremblay.

En accédant à la plate-forme, l’utilisateur voit une grille de télévision avec différentes chaînes (pour le moment il y en a cinquante et l’entreprise espère doubler l’offre tout au long de sa première année de vie en Espagne) et ce qui est diffusé sur cela moment. Lors de son lancement, avec des chaînes thématiques de cinéma, séries, documentaires, eSports, cuisine et performances comiques, des produits tels que la série Taken, Freaks and Geeks, The Hour, Andrómeda, Los Muridas de Midsomer ou des classiques espagnols comme l’hebdomadaire Vaya, Curro Jiménez se démarquent. et Ana y los 7 (ces trois fictions ont leur propre chaîne thématique) ou des programmes des réseaux du groupe, tels que Central de comicos, Catfish, Jackass (les deux derniers, de MTV).

Pourquoi l’Espagne lancer un produit comme celui-ci et en ce moment? Chez ViacomCBS, qui a acquis Pluto TV en janvier 2019 (la plateforme existe depuis 2013), ils ont considéré que le public était préparé. «Le marché est d’une taille intéressante, et il est intéressant du point de vue de l’innovation dans la consommation de divertissement télévisé. En Espagne, il y a une très large pénétration du haut débit, c’est un marché où le consommateur de divertissement est curieux et attentif. Dans le sud de l’Europe, il y a une très haute qualité culturelle et de talent », explique Ondarza. Bien que le cœur de Pluto TV soit cette revendication de chaînes linéaires, l’utilisateur dispose également d’une section de vidéo à la demande avec une sélection de contenu (tous ne le sont pas). «Ce n’est pas la partie principale du service, mais cela donne à l’utilisateur autre chose. Un test a été fait à l’époque [en EE UU ] pour voir si cette offre a influencé la vision ou que d’une manière ou d’une autre elle pourrait cannibaliser la vision linéaire, et le résultat a été que tout le contraire, qui a ajouté un point de service supplémentaire au public sans abaisser l’audience linéaire », commente Ondarza.

L’offre de télévision linéaire traditionnelle appliquée aux nouvelles technologies aura également l’expérience publicitaire habituelle. «L’aspect principal de notre entreprise est que l’expérience publicitaire que le consommateur va vivre est celle d’une vie télévisuelle. Le téléspectateur va voir un spot normal, avec une pause publicitaire normale qui ne peut être ignorée, ce qui est le problème que rencontrent ceux qui investissent dans le numérique », explique l’exécutif. En étant consommés sur la plateforme, et non en fonction d’une estimation, sur Pluto TV ils peuvent compter en détail comment cette publicité est consommée (source de leurs revenus), combien d’annonces ont été vues, pendant combien de temps, etc.

«Pour ceux d’entre nous qui aiment le contenu, ils ont ouvert une fenêtre sur un monde plus large, il y a plus de possibilités de le voir plus facilement. Il y a des années, on a dit que le numérique était un défi important pour la télévision, qu’il allait mourir, et nous nous rendons compte qu’en fin de compte, cela a été un défi, mais positif. Jamais dans l’histoire une quantité de contenu vidéo télévisé n’a été consommée comme maintenant. Surtout cette année, nous avons eu une démonstration avec la pandémie, lorsque le rôle du divertissement à domicile a été encore plus important, lorsque le consommateur a pu en profiter davantage et que la consommation de vidéo, à la fois linéaire et numérique, a augmenté », témoigne le directeur de ViacomCBS. La société travaille également sur le lancement prochain en Europe, Espagne incluse, de sa plateforme Paramount + (anciennement CBS All Access), celle-ci payante, qui est opérationnelle aux États-Unis depuis 2017.