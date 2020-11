La série ‘Équipement anti-émeute‘de Movistar + est arrivé avec controverse. La fiction espagnole récemment sortie a grandement indigné le collectif de la police nationale, qui critique les scripts et demande à leurs créateurs des rectifications afin de ne pas nuire à leur image.

Parmi les plus mobilisés, le syndicat de la police SON P, qui nie la série et demande à retirer son nom du générique, puisqu’il en avait avisé les responsables, ainsi que le ministère de l’Intérieur. En fait, le SUP demande à l’Intérieur d’intervenir dans cette série, un commentaire que beaucoup ont pris comme une demande d’autres temps dictatoriaux avec censure.

“La série” Anti-émeute “porte atteinte à l’image de la Police nationale. Le SUP défend les compagnons de l’UIP (Unités d’intervention de la police, son nom officiel) et ne veut pas apparaître dans les remerciements de Movistar Plus. Nous demandons de purger les responsabilités de la Direction Général de la police pour avoir permis à la série de violer la police », a écrit le SUP dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

😡La série #Antidisturbios endommage l’image de la #NationalPolice

Le @Sup_Policia défend les #mates de la #UIP et ne veut pas apparaître dans les remerciements de @MovistarPlus

Nous exigeons de déboguer les responsabilités dans @info_dgp pour permettre à la série de violer les #Policias pic.twitter.com/eJsDtVB92c – SUP (@Sup_Policia) 19 octobre 2020

Dans un autre, il a commenté: “La série” Anti-émeute “est très loin de la réalité: ce ne sont pas des toxicomanes; ils ne sont pas agressifs; ce sont des gens normaux; ce sont des défenseurs de l’ordre constitutionnel.”

Le syndicat est allé plus loin dans ses critiques Jupol, qui a écrit sur leurs réseaux: «La série ‘Anti-riot’ est un vrai DÉBUT qui a eu la« documentation »et la complicité de la DGP et du JUIP … Elle tache l’image du #UIP et des PROFESSIONNELS qui composent un unité d’élite de la police nationale. VOUS AVEZ TOUT NOTRE SOUTIEN “.

La série #Antidisturbios est un vrai DÉBUT .💩 Qu’il a eu la “documentation” et la complicité de la DGP et du JUIP … 🤯 Cela tache l’image du #UIP et des PROFESSIONNELS qui composent une unité d’élite de la Police nationale. VOUS AVEZ TOUT NOTRE SOUTIEN.💪 pic.twitter.com/AZtHLC1hzl – JUPOL (@JupolNacional) 18 octobre 2020

La même chose a été exprimée par un autre syndicat tel que CÈPE: “La DGP autorise l’enregistrement dans les locaux. On utilise des uniformes et des véhicules. Ils ont reçu des conseils officiels. Et #Antidisturbios sort, une série qui offense 2500 collègues avec des mensonges et des clichés. Qui et ce qui a conseillé?. Nous demandons des explications urgentes” .

📺 La DGP autorise l’enregistrement dans les installations. Il y a l’utilisation d’uniformes et de véhicules. Ils ont reçu des conseils officiels. Et #Antidisturbios sort, une série qui offense 2500 collègues avec des mensonges et des clichés. Qui et qu’est-ce qui a conseillé?. Nous exigeons des explications urgentes. #YoapoyoalaUIP pic.twitter.com/lVEppPnVjd – CEP (@cep_cepolicia) 18 octobre 2020

Jusapol Il n’en a pas été moins et a dit dans ses réseaux: “Telles sont les erreurs de« Anti-émeute ». Une image erronée et déformée de la réalité est en train d’être transférée. La réalité est le grand professionnalisme et le sacrifice de notre #UIP. Police, nous espérons qu’ils défendre “.

‘Anti-riot’ est une série dirigée par Rodrigo Sorogoyen et cela est offert dans un service de streaming payant dans Movistar + Series. Il est sorti ce 16 octobre.