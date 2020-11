La souris la plus aimée de Disney arrive sur les plateformes de streaming avec ses amis dans une nouvelle série qui promet de divertir toutes les générations, alors pour en savoir un peu plus sur ce projet, il a été lancé cette semaine la nouvelle bande-annonce de «Le monde merveilleux de Mickey Mouse».

Il ne faut pas oublier que Disney + propose du contenu original de franchises populaires telles que Marvel et “ Star Wars ”, devenant à la fois le service de streaming le plus regardé et le plus attendu, cependant, Parmi tous ces projets ne pouvait manquer le visage officiel de la maison de la souris, Mickey.

C’est ainsi que le petit ami de Minnie Mouse est de retour au petit écran avec la série “ Le monde merveilleux de Mickey Mouse ” ou intitulée en Amérique latine comme “ Le monde merveilleux de Mickey ”, qui se compose de différents courts métrages de sept minutes où des aventures avec ses amis et certains font référence à des histoires classiques du personnage, le tout sous un style d’animation moderne utilisé depuis quelques années.

Et si cela ne suffisait pas, “ Le monde merveilleux de Mickey ” sera une façon de célébrer le 92e anniversaire de la souris, Puisqu’il sera présenté le 18 novembre, à la même date de création du dessin animé, le programme sera donc également un cadeau pour les millions de fans.

Il ne reste plus qu’à attendre son lancement officiel sur Disney +, même si le public peut augmenter son enthousiasme avec la nouvelle bande-annonce de “ Le monde merveilleux de Mickey Mouse ” qui a été publiée sur YouTube et sur les comptes de médias sociaux du service de streaming. nouveau public? Nous saurons bientôt.