L’acteur Ryan Reynolds Il est l’un des plus populaires à Hollywood aujourd’hui, en grande partie en raison de son rôle de Deadpool, qui devrait bientôt arriver dans l’univers cinématographique Marvel, en attendant, il travaille sur d’autres projets tels que son prochain film ‘Free Guy’, mais ce n’est pas le seul puisque nous verrons ensemble Mark Ruffalo et Ryan Reynolds dans «The Adam Project», un nouveau film pour Netflix.

Curieusement, ce n’est pas le premier projet sur lequel Ryan Reynolds a travaillé pour la plateforme de streaming, puisqu’ils ont récemment terminé les enregistrements de ‘Avis rouge’, dans lequel il partagera l’écran avec de grands acteurs tels que Gal Gadot et Dwayne Johnson et devrait être disponible d’ici la mi-2021.

Une information récente du Hollywood Reporter a révélé qu’ils travaillaient ensemble Mark Ruffalo et Ryan Reynolds dans ‘The Adam Project’, un nouveau film réalisé par Taxe Shawn, également réalisateur de ‘Free Guy’ et mettra en vedette la participation de plus d’acteurs tels que Walker Scobell, Alex Mallari, Jr., Jennifer Garner et Zoe Saladana, ce dernier fait également partie du MCU.

Selon ces informations, la production de ce film a déjà commencé en Vancouver, Canada, où Ryan Reynolds doit voyager dans le passé pour retrouver son père joué par Mark Ruffalo avec l’aide de son jeune moi joué par Walker Scobell et ainsi pouvoir sauver l’avenir d’une catastrophe.

2021 sera une année très importante pour Reynolds, car nous le verrons dans deux productions et il n’est pas exclu qu’il commence à travailler pour le troisième volet de Deadpool cette fois sous l’univers cinématographique Marvel, ce que de nombreux fans attendent.