Plus tôt cette année est arrivée la fin de la série qui a lancé Arrowverse il y a huit ans, mais personne n’aurait pu prédire à quel point la télévision serait différente à la fin de l’année et pendant la pandémie de Covid-19, comme si c’était un miracle. , ‘Arrow’ allait avoir une neuvième saison.

Grâce à la pandémie, la production cinématographique et télévisuelle a été fermée et des règles de sécurité strictes ont été imposées pour ceux qui ont pu reprendre le tournage, y compris une quarantaine stricte de deux semaines pour les acteurs voyageant au Canada.

La plupart des séries Arrowverse sont tournées au Canada, et pendant la pandémie, elle est apparue comme une solution aux problèmes de The CW et pour offrir un bon contenu au public, pour ramener «Arrow» pour une neuvième saison.

Lors d’une récente participation au podcast ‘Inside of You’ de Michael Rosenbaum, Amell a dit qu’avec tout ce qui est étrange, c’est tout ce qui est lié à Covid-19 et la production télévisuelle au Canada a simplement appelé le producteur d’Arrowverse Greg Berlanti pour lui suggérer de ramener Arrow pour une neuvième saison.

“J’ai appelé Greg et je lui ai dit exactement cela”, a déclaré Amell. “J’ai dit: ‘Écoutez, j’espère que cela n’arrivera pas, mais si tout va pour le mieux et que vous ne pouvez pas amener des acteurs ici parce que la plupart des acteurs américains arrivent au Canada, et si les choses ne peuvent pas être résolues “C’est l’affaire, mec. Je suis ici et si je dois rester ici, je veux travailler. Si je vais travailler, trouvons un moyen de ramener Oliver d’entre les morts”, expliqua Amell.

Amell a poursuivi en expliquant que lorsque Berlanti a mis en doute son sérieux, il n’a pas tardé à lui assurer que c’était le cas.

“Je dis, ‘Ouais, bien sûr, je suis sérieux. Encore une fois, j’espère que cela n’arrivera pas. Mais pouvons-nous au moins le mettre sur le radar?”, A déclaré Amell.

De façon réaliste, ressusciter ‘Arrow’ est quelque chose qui aurait probablement été improbable pour un certain nombre de raisons.Mais la pandémie a vu des changements surprenants dans le paysage télévisuel.

Cependant, l’acteur n’a pas à s’inquiéter de ramener Oliver Queen et c’est ainsi que ‘Arrow’ allait avoir une neuvième saison.

Stephen Amell travaille sur sa prochaine série de catch, «Heels».