L’histoire incroyable de Carl Beech a étonné les téléspectateurs lors de sa diffusion le 24 août, mais pourquoi Carl était-il également connu sous le nom de Nick?

La popularité des vrais documentaires sur la criminalité a explosé ces dernières années et nous voyons de plus en plus d’exemples apparaître régulièrement dans les programmes télévisés et les services de diffusion en continu.

La dernière incursion de BBC Two dans le vrai genre du crime est venue sous la forme de The Unbelievable Story of Carl Beech, diffusée le 24 août 2020.

Le documentaire détaille l’histoire bizarre de la façon dont Carl Beech, alias Nick, prétendait être victime de plusieurs chefs d’accusation d’abus sexuels, mais après que l’opération Midland de 2,5 millions de livres ait trouvé que les affirmations de Beech n’étaient pas fondées, il est devenu un suspect qui pervertissait le cours de la justice.

Au début des enquêtes sur ses allégations, Carl Beech était connu sous le pseudonyme Nick, mais pourquoi ce nom était-il utilisé?

L’histoire incroyable de Carl Beech

L’histoire incroyable de Carl Beech a été diffusée sur BBC Two le lundi 24 août 2020.

Le film documentaire d’une heure raconte l’histoire de la vie de Carl Beech et des allégations d’agression sexuelle qu’il a subies de la part de plusieurs personnalités notables qui ont formé un réseau d’abus sexuels supposés VIP.

Rassemblé par des entretiens avec ceux qui connaissaient Carl, le documentaire révèle que son histoire présumée était complètement fabriquée.

Pourquoi s’appelait-il Nick?

Dans le documentaire, nous apprenons que Carl Beech a été désigné par le nom de Nick au début de l’enquête, mais pourquoi est-ce juste?

La raison en est assez simple.

En raison des lois entourant les cas d’abus sexuels, tels que le viol, les victimes ou les victimes présumées bénéficient de l’anonymat à vie.

Ainsi, lorsqu’ils rapportent des cas d’abus sexuels, il est interdit aux journalistes de révéler l’identité d’une victime ou de révéler des informations susceptibles de conduire à l’identification d’une victime.

Ce n’est que dans quelques circonstances choisies que l’anonymat peut être levé – sur ordre d’un juge ou d’un magistrat et si la victime renonce elle-même à l’anonymat par écrit – et dans le cas de Carl Beech, c’est exactement ce qui s’est passé.

Après que l’enquête approfondie qui avait porté sur les allégations de Carls n’a trouvé aucune preuve étayée, la police s’est tournée vers Carl lui-même pour avoir perverti le cours de la justice et les officiers qui enquêtaient sur sa maison ont découvert des images d’abus sexuels sur des enfants sur deux ordinateurs portables et un iPad qui lui appartenait. à Carl Beech d’après The Sun.

En décembre 2018, après avoir été inculpé de 12 chefs d’accusation de détournement du cours de la justice, d’un chef d’accusation de fraude ainsi que de plusieurs infractions d’abus sexuel, l’anonymat de Carl Beech a été levé selon The Guardian.

Où est Carl Beech maintenant?

Carl Beech purge actuellement une peine de 18 peines de prison.

Après que la police a commencé à enquêter sur Carl Beech lui-même, il devait être jugé pour un certain nombre d’accusations allant de la détournement du cours de la justice, de la fraude et de plusieurs infractions sexuelles contre des enfants, mais il n’a pas comparu à son procès et s’est enfui à l’étranger.

Selon la BBC, Carl Beech a été découvert en tant que fugitif en Suède et après son retour de Göteborg, Beech a fait face à un procès de 12 semaines.

Au cours du procès, la BBC a déclaré que les procureurs étaient d’avis que les motivations de Beech à se présenter à la police avec les allégations étaient soit liées à l’argent car il était lourdement endetté, soit à l’attention que l’affaire allait recevoir.

Carl Beech a été condamné à 18 ans de prison le 22 juillet 2019 pour 12 chefs d’accusation de détournement du cours de la justice, un chef de fraude et plusieurs infractions sexuelles sur mineurs.

L’incroyable histoire de Carl Beech est maintenant disponible en streaming sur BBC iPlayer après sa diffusion sur BBC Two le 24 août 2020.

