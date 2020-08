Après que Christine Varner ait quitté la maison Big Brother, elle est devenue la troisième candidate à recevoir des huées du public habituellement accueillant, principalement en raison de sa relation controversée avec un autre invité. La star de BB16 a récemment parlé de son expérience dans la série et a admis qu’elle était «reconnaissante» pour la haine qu’elle avait reçue après sa saison.

Invités de la maison Victoria Rafaeli, Joey Van Pelt, Brittany Martinez, Nicole Franzel, Jocasta Odom, Christine Brecht, Amber Borzotra et Paola Shea | Cliff Lipson

Christine Varner a concouru sur «Big Brother 16»

En 2014, Christine Varner (Brecht), alors âgée de 23 ans, a concouru sur Big Brother 16. Après la deuxième journée, elle s’est liée avec Nicole Franzel, et Devin Shepherd l’a amenée dans l’alliance massive Bomb Squad sans les autres membres. connaissance.

Une fois Devin expulsé, Christine a rejoint l’autre alliance majoritaire, les Detonators. Elle a travaillé avec le groupe pendant plusieurs semaines, puis a commencé à jouer des deux côtés lorsqu’elle voulait faire expulser son allié Zach Rance.

EN RELATION: Zach Rance, star de «Big Brother», accuse la production de «truquer» la compétition et de manipuler les salles de journal

Cependant, il a découvert son plan directeur et s’est retourné contre elle en premier, ce qui a entraîné son expulsion. Le barista s’est classé sixième de la compétition. Pendant son séjour dans la maison, la jeune femme de 23 ans alors mariée a flirté avec son allié Cody Calafiore, créant une controverse en ligne.

Suite à son expulsion, elle est sortie de la maison principale pour rejoindre Julie Chen Moonves et un public en colère qui l’a huée bruyamment.

Christine Varner parle des expériences de «Big Brother 16»

Maintenant à 29 ans, Varner a réfléchi à son temps pendant BB16. Peu de temps avant la première de BB22, elle est revenue sur les médias sociaux et a commencé à répondre aux questions des fans.

Quelqu’un lui a demandé ce qu’elle ressentait lorsque le public l’avait huée, et la star de BB16 a affirmé que deux hommes l’avaient huée, et tout le monde a emboîté le pas. Selon Varner, les gars se sont excusés auprès d’elle après le spectacle et lui ont dit qu’ils étaient là pour huer Frankie Grande parce qu’ils pensaient qu’il quitterait la maison ce soir-là.

Malheureusement, je ne me souviens pas beaucoup des années de mon mariage, et Big Brother est là-dedans. Je ne me souviens de presque rien de tout cela, c’est tellement surréaliste. # bb16 # stineswatches16 – Christine Varner (@MeanyChristiney) 18 août 2020

EN RELATION: La star de «Big Brother», Christine Varner, affirme que les producteurs ont entièrement écrit ses séances dans la salle de journal

Cependant, les deux gars ont quand même choisi de donner suite à la huée, même si elle a fini par devenir l’expulsée. Après que CBS a annoncé la saison des All-Stars, Varner a publié un message sincère sur Instagram alors qu’elle exprimait sa déception de ne pas avoir reçu d’invitation à revenir.

Elle a admis qu’elle était «complètement jalouse» des autres qui ont eu des expériences positives dans la série et qui voulaient devenir une autre Janelle Pierzina qui a renvoyé un record quatre fois.

Christine Varner ne regrette pas d’apparaître dans l’émission

Même si Varner a déclaré qu’elle était «complètement jalouse» de ceux qui avaient eu des expériences positives, elle a révélé qu’elle ne regrettait pas du tout BB dans un tweet d’août 2020.

La star de BB16 a continué et a expliqué qu’elle était reconnaissante de l’expérience car cela lui avait donné la «force» de quitter un mariage malheureux. De plus, la jeune femme de 29 ans a déclaré qu’elle était «reconnaissante» pour la haine qu’elle avait reçue parce que la «période difficile» qu’elle avait traversée l’avait inspirée à devenir thérapeute.

Je pense avoir finalement décidé que je ne regrette pas à 100% #BB; Cela m’a donné la force de quitter mon mari. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir été détesté aussi, si je n’avais pas vécu une période aussi difficile, je pense que je ne serais pas allé sur la voie de devenir thérapeute et d’aider potentiellement tant d’autres. – Christine Varner (@MeanyChristiney) 25 août 2020

EN RELATION: La star de «Big Brother» Holly Allen révèle son plus grand regret de la saison 21

Un fan a souligné que sa vie aurait été différente si elle n’était pas apparue sur Big Brother, et Varner a accepté, notant qu’elle aurait probablement un enfant avec son ex et qu’elle «se sentait coincée pour toujours».

Actuellement, la star de BB16 est à l’école pour une thérapie car elle veut aider les autres qui traversent une période difficile. Big Brother 22: All-Stars est diffusé le dimanche à 20 h. EST sur CBS. Suivez Tamara Grant sur Twitter.