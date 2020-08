Le 28 août, Fani Carbajo et Christofer Guzmán allaient célébrer leur mariage tant attendu mais controversé. Cependant, comme elle l’a dit lors de sa visite à « Viva la vida » le 23, la célébration a dû être annulée en raison du nombre élevé d’infections à coronavirus enregistrés ces dernières semaines.

José Antonio Avilés et Toñi Moreno dans ‘Viva la vida’

L’un des problèmes qui revenait toujours au premier plan lors du mariage était le fait qu’ils avaient invité des visages célèbres de la télévision alors qu’ils avaient à peine une relation avec eux. Discuter de ce problème sur le plateau et avec Christofer via un appel vidéo, Il est apparu comme une blague que José Antonio Avilés n’était pas invité même s’il avait été dans «Survivors» avec Fani.

Christofer s’est défendu avec lequel il a étiqueté sa relation de montage, à laquelle Avilés a rempli la chambre pour sortir ses fléchettes habituelles: « Les petites perles que je lâche je lâche parce que j’en ai envie et parce que je pense à la façon dont ça sort de moi « , ça a commencé. « Comme il y a une partie de vous et de ce que vous avez vécu à la télévision dont vous n’aimez pas qu’on se souvienne, je ne vais pas vous le rappeler cet après-midi« Cependant, ce commentaire s’est retourné contre lui, car le reste des personnes sur le plateau ne comprenait pas » de quoi s’agit-il « .

La réprimande de Toñi Moreno

«Parfois, vous allez trop loin avec les choses», le gronda Fani. « J’ai passé et tout Telecinco a passé avec ce que vous avez vécu dans ‘L’île des tentations’ », a déclaré le collaborateur altéré. À la suite de ce commentaire, l’ensemble est devenu un poulailler, auquel point Toñi Moreno a pris les rênes. « Pourquoi devons-nous lui rappeler cette merde encore et encore? Parce que c’est un coup bas et c’est une très mauvaise façon de se défendre« .

« Si j’avais voulu, et que ceux d’entre vous qui sont ici me connaissent, je lui aurais répondu d’une certaine manière », a déclaré Avilés, qui a pris le téléphone portable pendant que l’invité parlait. Carbajo lui a demandé de le quitter et de faire des études, des mots qui ont fini par irriter le collaborateur. « Allez-vous me donner des cours d’éducation? Votre relation va-t-elle me donner des leçons d’éducation? Nous allons organiser la fête en paix. « Après cela, Avilés a imité le cri de « Estefanía! », prenant les plaintes du reste des collaborateurs.