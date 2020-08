Il est difficile de penser que les films Marvel Cinematic Universe sont sous-estimés, mais d’une certaine manière, ils le sont. Et de tous les endroits, ils ont tendance à être sous-estimés dans leur travail d’effets visuels.

Il est de notoriété publique que les effets visuels contiennent des images de presque tous les films Marvel, en particulier les plus récents. Alors, quand quelqu’un demande « Comment ont-ils fait ça? » il est trop facile de répondre: «Avec un ordinateur». Bien que cela puisse être superficiellement vrai, les photos des coulisses révèlent encore des astuces intelligentes, en particulier pour donner vie à Thanos – et toutes ne sont pas faites avec des claviers et des souris.

Comment VFX a-t-il créé Thanos?

Thanos est essentiellement une très grande version de Gollum des films du Seigneur des Anneaux. Cette série a été le pionnier de ce qu’on appelle les effets de capture de mouvement, où un acteur sur le plateau porte un costume qui suit ses mouvements et alimente des données dans un ordinateur. Les artistes d’effets visuels prennent ces données et créent des effets autour de celles-ci, dans le but de créer une illusion plus convaincante que de créer un personnage entièrement à partir de zéro.

En fait, selon Hollywood Reporter, une partie de ce travail a été réalisée par la même société qui a travaillé sur Gollum: WETA Digital, la société VFX qui a réalisé les films Le Seigneur des Anneaux. Eux et Digital Domain, une société cofondée à l’origine par James Cameron, ont aidé à transformer Josh Brolin en un hulk de huit pieds de haut avec un petit h.

«Joe Russo [who with brother Anthony directed the film] a eu l’idée de raconter l’histoire davantage du point de vue de Thanos. Thanos est passé de méchant de soutien à l’un des personnages principaux à l’origine de l’intrigue », a déclaré le superviseur VFX Dan Deleeuw. Cela signifiait que l’équipe avait du pain sur la planche pour eux et, selon la plupart des comptes, ils ont livré des résultats spectaculaires

Que pensent les fans des effets Thanos?

Sur un récent forum Reddit, un fan a montré une photo d’une scène avec Chris Hemsworth et Brolin, avec Hemsworth en costume de Thor moins les couvertures de bras, et Brolin dans son costume mo-cap debout sur une plate-forme afin que Hemsworth ait quelque chose à levez les yeux. Ceci est tiré de l’une des scènes les plus célèbres du film, où Thanos se moque de Thor en disant: « Vous auriez dû aller chercher la tête. »

Les fans sont impressionnés par ces images, en partie parce qu’elles montrent comment les effets sont utilisés dans des endroits où ils ne semblent pas être. Un fan a déclaré: «C’est fou pour moi de voir que la seule chose réelle dans l’image finale est Chris lui-même, même les bras ont une image numérique sur eux. Je n’aurais jamais deviné que les armes blindées étaient numériques, j’ai toujours pensé que c’était un costume. La guerre à l’infini est sans conteste l’une des plus grandes réalisations en matière d’effets spéciaux numériques. »

Un autre fan a deviné: «La raison pour laquelle ses bras sont numériques est susceptible d’éviter de plier le matériau dont ils étaient faits dans les films précédents. Comme la coquille musclée moulante n’existe pas vraiment et ne se plierait pas comme ils le souhaitent? »

Les Oscars ont-ils reconnu le VFX de Marvel?

Aussi réussi que Marvel Studios a été jusqu’à présent, aucun de leurs 23 films n’a remporté le prix des effets visuels des Oscars. Plusieurs films ont été nominés, dont le tout premier titre MCU, Iron Man. Mais il a perdu contre L’étrange histoire de Benjamin Button. Iron Man 2 a perdu contre Inception. Les Avengers ont perdu contre Life of Pi, Iron Man 3 contre Gravity, Captain America: The Winter Soldier et Guardians of the Galaxy perdu contre Interstellar, Doctor Strange a perdu contre The Jungle Book et Guardians of the Galaxy Vol. 2 perdus contre Blade Runner 2049.

Et oui, les deux films dans lesquels Thanos a joué le plus grand rôle ont également perdu. Infinity War a perdu contre First Man, et Endgame a perdu contre 1917. Au moins, Thanos aura toujours le claquement.