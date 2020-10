Terreur, thriller, comédie, aventure, complots, politique … Octobre apporte, une fois de plus, un bon arsenal de nouvelles télévisées, tellement nombreux que la sélection oblige à laisser de côté plusieurs titres intéressants. Parmi les options que nous vous présentons ci-dessous se trouvent la quatrième saison tant attendue de Fargo, un policier au cachet espagnol sous la direction de Rodrigo Sorogoyen, de nouvelles aventures pour le Mandalorien de Disney ou un thriller qui réunit Nicole Kidman et Hugh Grant. De toutes les premières et retours d’octobre (que vous pouvez consulter sur notre calendrier), nous vous recommandons d’essayer cette sélection.

Fargo

Trois ans plus tard, une nouvelle saison de la série créée par Noah Hawley et basée sur l’univers créé par les frères Coen s’ouvre enfin. Une autre nouvelle fausse histoire vraie qui dans ce cas se déroule à Kansas City en 1950 et met en vedette Chris Rock. Pour sceller les liens entre les grandes mafias qui gouvernent la ville, la tradition du lieu veut que les chefs de chaque groupe échangent leurs premiers-nés et les élèvent comme s’ils étaient les leurs. Tout se passe bien pendant des années jusqu’à ce que ça cesse de bien se passer. Dans la lignée des épisodes précédents, l’intrigue mêle comédie noire et thriller qui, dans ce cas, se combine avec un regard particulier sur la race et l’identité.

Où et quand le voir? Il s’ouvre le jeudi 1 dans Movistar Seriesmanía.

Le pic

Un autre regard différent sur la question de la race est offert par la mini-série de cette période qui plonge dans la montée de l’abolitionnisme en Amérique du Nord au 19e siècle depuis la comédie. Ethan Hawke est le créateur et protagoniste de cette série basée sur un roman de James McBride qui raconte l’histoire de Cebolla, une jeune esclave afro-américaine qui rejoint involontairement le côté de l’abolitionniste John Brown. Pour tenter d’échapper à son libérateur et ne pas participer aux affrontements armés, Cebolla se fait passer pour une fille. Les premiers critiques soulignent la bonne traduction de la satire du roman original à la télévision et l’oeuvre de Hawke.

Où et quand le voir? Dans Movistar Series, le lundi 5 en diffusion simultanée avec les États-Unis.

La malédiction de Bly Manor

Après la merveilleuse Malédiction de Hill House, la série de Mike Flanagan devient une anthologie d’histoires indépendantes sur les maisons hantées et passe de l’adaptation de l’écrivain Shirley Jackson à Henry James et à son Another Turn of the Screw, en plus d’autres contes avec des fantômes. du même auteur. Une jeune femme qui veut changer sa vie pour échapper à un passé traumatisant récent est embauchée pour travailler comme baby-sitter pour deux frères et sœurs orphelins dont l’ancienne baby-sitter est décédée dans des circonstances étranges. En arrivant à Bly Manor, la jeune femme découvrira que le manoir cache des secrets et des présences du passé. Fantômes, romance et drame se rejoignent dans une histoire qui, dans ses aperçus, montre déjà le ton de la terreur gothique pour laquelle elle s’est engagée. Flanagan lui-même a déjà anticipé qu’il récupère le récit comme un puzzle avec des pièces qui s’emboîtent petit à petit. Jusqu’à présent, nous pouvons lire pour l’instant.

Où et quand le voir? La première des neuf chapitres le 9 sur Netflix.

Dames de (h) AMPA

Après avoir réussi à mettre fin au dangereux gang dirigé par Carmona, Mayte, Lourdes, Virginia et Amparo décident de se faire justice et de maintenir une double vie de super-héroïnes masquées qui combattent les criminels du quartier tout en maintenant l’Association pour les femmes Begoña Cepeda et ils essaient de vivre leur vie personnelle. La première saison de cette série espagnole s’est déjà révélée comme un pari divertissant et risqué applaudi par la critique et qui a su tirer parti de son humour noir caractéristique, qui sera sûrement également présent dans les nouveaux épisodes.

Où et quand le voir? La deuxième saison sera présentée en première le vendredi 16 sur Amazon Prime Video avant d’être vue, au moins dans six mois, sur Telecinco.

Équipement anti-émeute

L’excellent état de forme de la fiction télévisée nationale se confirme avec la première ce mois-ci de cette série écrite par Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen et réalisée par Sorogoyen, six chapitres qui commencent comme un thriller policier qui suit l’expulsion dans un corrala de Madrid auquel Une camionnette anti-émeute arrive mais c’est compliqué par un décès. A partir de l’enquête menée par le département des affaires intérieures de la police, un complot de corruption avec plus de tentacules est révélé. Faites attention aux critiques: une très bonne série, avec un très bon scénario, une excellente réalisation et de belles performances, qui est considérée comme l’une des meilleures séries de l’année.

Où et quand le voir? Les six chapitres seront présentés en première le vendredi 16 octobre sur Movistar +.

Quelqu’un doit mourir

Carmen Maura est le nom le plus important de la grande affiche (qui comprend également Ernesto Alterio, Cecilia Suárez, Ester Expósito, Carlos Cuevas et Alejandro Speitzer) de cette minisérie créée et dirigée par Manolo Caro (La maison des fleurs). L’action se déroule dans l’Espagne conservatrice et traditionnelle des années cinquante. Un jeune homme revient du Mexique pour rencontrer la fiancée que ses parents ont recherchée pour lui. Mais quand il arrivera dans sa ville, il sera une surprise lorsqu’il apparaîtra accompagné de Lázaro, un danseur de ballet. Il a assez d’osiers pour se montrer, même si le résultat devra être vu.

Où et quand le voir? Ses trois chapitres seront diffusés sur Netflix le 16.

Loi de Comey

Pour réchauffer les élections américaines (au cas où elles ne seraient pas déjà assez chaudes…) vient cette mini-série de quatre chapitres basée sur le livre écrit par l’ancien directeur du FBI James Comey sur sa relation tendue avec Donald Trump. Dans les deux premiers épisodes, l’intrigue se concentre sur les élections passées, celles qui ont amené le magnat et le politicien à la Maison Blanche, tandis que les deux suivants se plongent dans les premiers mois au pouvoir et le choc des personnalités et des perspectives entre Trump et Comey. Très intéressant pour l’époque et pour voir les interprétations de Jeff Daniels comme Comey et Brendan Gleeson comme Trump.

Où et quand le voir? Movistar Series le diffuse deux nuits, les 20 et 27 octobre.

L’annulation

Nicole Kidman et Hugh Grant sont les stars de cette mini-série de six épisodes qui compte également de grands noms dans les coulisses, avec Susanne Bier (The Infiltrator) en tant que réalisatrice et David E. Kelley (Big Little Lies) en tant que scénariste. Kidman incarne Grace Fraser, l’épouse d’un médecin renommé dont la vie prend un tournant lorsqu’une des mères de l’école d’élite où fréquente son fils est retrouvée assassinée après que les deux aient coïncidé à plusieurs reprises au cours des heures précédentes. L’enquête sur cette mort révélera une série de secrets qui bouleverseront la vie de Grace. Un thriller qui tente de s’accrocher pour son intrigue et pour ses interprètes.

Où et quand le voir? Il sera diffusé sur HBO Espagne le lundi 26.

Le mandalorien

Le mandalorien derrière lequel se cachent le casque Pedro Pascal et le garçon (également connu sous le nom de Baby Yoda) continuent de parcourir une galaxie très, très loin tout en ayant des aventures dans la série star Disney + (et pratiquement leur seul grand atout dans la production originale, jusqu’à le moment). Bien que nous ne sachions pas encore grand chose sur la deuxième saison au-delà de la bande-annonce, il semble assez clair que nous pouvons nous attendre à plus d’action de haut niveau, des aventures dans le plus pur style occidental et une bonne production globale qui arrive avec sept Emmy Awards sous le bras et une nomination. pour le meilleur drame de l’année. Rien de mal.

Où et quand le voir? Première le vendredi 30 avec diffusion hebdomadaire.

utopie

Remake américain de la série britannique de 2013 sur un groupe de fans de bandes dessinées qui auraient anticipé les malheurs de l’avenir. Gillian Flynn (Lost, Open Wounds) est en charge de cette adaptation en tant que scénariste et showrunner, avec des acteurs tels que John Cusack et Rainn Wilson dans son casting. L’original est rapidement devenu une série culte pour son intrigue enchevêtrée et complotante, son ultraviolence, sa mise en scène aux couleurs saturées et une bande-son brillante signée Cristobal Tapia de Veer. Le remake a eu un accueil discret qui est sceptique par la critique américaine. Nous l’incluons dans cette liste par curiosité pour voir si un tel remake avait vraiment du sens et s’il parvient à ajouter quelque chose de nouveau à ce qui a déjà été vu.

Où et quand le voir? Sur Amazon Prime Video le 30.

Mort à Salisbury

Minisérie britannique basée sur un cas réel. Le 4 mars 2018, un homme et une femme qui étaient assis sur un banc dans un parc de la petite ville de Salisbury perdent soudainement connaissance. Il s’agit de Sergei Skripal, un ancien officier du renseignement militaire russe qui a travaillé comme agent double pour le MI6, qui déclenche des alarmes. Quelques heures après avoir fouillé la maison de Skripal, le détective Nick Bailey commence à se sentir malade. L’enquête policière indique un possible empoisonnement par un agent neurotoxique mortel mis au point par l’URSS dans les années 1970. Le poison s’est répandu dans toute la ville et toute la population est en danger. Ce n’est peut-être pas l’intrigue la plus appropriée en période de pandémie, n’est-ce pas? Mais l’histoire est intéressante et le résultat global plutôt bon.

Où et quand le voir? Première dans Movistar Seriesmanía le 30.

Autres premières et retours en vedette en octobre

Angle mort

Cinquième et dernière saison. Jour 1 sur AXN Now.

Il y avait dix

Première. Jour 1 sur SundanceTV.

Emily à Paris

Première. Jour 2 sur Netflix.

Agents du SHIELD

Septième et dernière saison. Jour 2 sur Fox.

Un monde heureux

Première. Jour 4 à Starzplay.

The Walking Dead: le monde au-delà

Première. Jour 5 à AMC.

Choisi pour la gloire

Première. Le 9 à Disney +.

Craindre le mort-vivant

Sixième saison. Le 12 à AMC.

Van der valk

Première. Le 13 au COSMO.

Blindé

Première. Le 15 à AXN.

Star Trek: Découverte

Troisième saison. Le 16 sur Netflix.

L’aliéniste

Deuxième Saison. Le 22 sur Netflix.

Le gambit de la reine

Première. Le 23 sur Netflix.

Deutschland 89

Troisième saison. Le 27 à Movistar Seriesmanía.

L’art de la tromperie

Première. Le 30 à Filmin.

