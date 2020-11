Novembre a commencé, et avec lui l’effervescence dans une région du monde qui attend l’arrivée du service de streaming depuis plus d’un an, maintenant ils annoncent le prix final de Disney + en Amérique latine.

Mais pas seulement ça, à partir du moment de la publication de cette note et jusqu’au 16 novembre, les personnes originaires d’Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, de l’Équateur, du Mexique, du Panama, du Pérou et de l’Uruguay peuvent désormais s’abonner au service de streaming avec un coût spécial.

Comme lors de son annonce aux États-Unis et dans le reste du monde, la nouvelle plateforme inclura un prix préférentiel dans son abonnement annuel avant son lancement.

C’est vrai, le prix final de Disney + en Amérique latine a été publié avec une offre de pré-lancement pour l’abonnement annuel, qui offre une remise moyenne de 15% sur la valeur annuelle standard au lancement.

Les prix de cette offre seraient comme ceci:

ARS 3250 $ en Argentine 237,90 $ BRL au Brésil 54900 $ CLP au Chili 203,900 $ COP en Colombie 1359 $ MXN au Mexique 220,9 $ PEN au Pérou 50,90 $ US en Équateur, Uruguay, Panama et Costa Rica

Cette offre n’est valable que sur le site officiel de Disney + et sera là jusqu’au 16 novembre, un jour avant le lancement de la plateforme.

L’adhésion comprend l’accès aux histoires des marques de divertissement emblématiques de The Walt Disney Company, notamment Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc.

Les abonnés pourront regarder Disney + sur une large sélection de téléviseurs et d’appareils mobiles connectés à Internet, notamment: des consoles de jeux, des lecteurs multimédias en streaming et des téléviseurs intelligents.

Les abonnés pourront profiter d’un contenu de haute qualité sans interruption publicitaire sur jusqu’à 4 appareils simultanément, des téléchargements illimités sur jusqu’à 10 appareils, des recommandations personnalisées et la possibilité de configurer 7 profils différents, y compris la possibilité pour les parents de créer des profils pour leurs enfants avec un contenu adapté à leur âge.

En cas de non-profit de la promotion, à compter du 17 novembre, les frais Disney + seront les suivants:

Argentine: 385,00 $ ARS / mois ou 3850,00 $ ARS / an Brésil: 27,90 $ BRL / mois ou 279,90 $ BRL / an Chili: 6500,00 $ CLP / mois ou 64900 $ CLP, 00 / an Colombie: 23900,00 $ COP / mois ou 239900 $ COP / an Pérou: 25,90 $ PEN / mois ou 259,90 $ PEN / an Mexique: 159,00 $ MXN / mois ou $ MXN 1599,00 USD / an Costa Rica, Équateur et Panama: 5,99 USD / mois ou 59,99 USD / an Uruguay: 7,49 USD / mois ou 74,99 USD / an.