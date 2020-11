Le chasseur de primes galactique est revenu à “ Star Wars ” pour rester, car après être apparu dans un caméo pour le premier épisode de “ The Mandalorian ”, il a été rapporté que Disney + est en développement d’une série sur ce personnage, il est maintenant révélé que Le spin-off de Boba Fett serait une préquelle aux aventures de Mando et The Child.

Selon les données du portail The Direct, Disney et Lucasfilm veulent que l’émission sur Boba Fett se concentre sur ses aventures après “ Return of the Jedi ” et avant “ The Mandalorian ”, cela répondrait également enfin à la façon dont il a survécu après avoir été dévoré par le Sarlacc dans l’épisode VI.

En plus du spin-off de Boba Fett, l’acteur Temuera Morrison serait également le chef de file, tandis que l’artiste Jordan Bolger est en négociation pour avoir un rôle de soutien encore non divulgué. Comme si cela ne suffisait pas, il est prévu que les enregistrements du projet débuteront à la mi-novembre, en utilisant les mêmes techniques et technologies que «The Mandalorian».

L’idée de faire des spin-offs de différents personnages de “ Star Wars ” est d’étendre davantage la franchise à la fois dans le film et le streaming et des sources précédemment proches de Lucafilm ont souligné que “ The Mandalorian ” serait comme le centre de cette saga, car tout ces nouvelles séries auraient un lien direct avec le spectacle Baby Yoda.