Avec le drame entourant l’élection présidentielle toujours en cours, Les États-Unis ont tenté un autre exploit démocratique dimanche monumental, révélant les lauréats du Prix ​​du choix du public 2020.

Lors du gala dirigé par Demi Lovato, c’est nous il a dirigé la série avec six nominations au total, dont une pour Mandy Moore. D’autres séries télévisées avec plusieurs nominations étaient GRey’s Anatomy (cinq), The Bachelor (quatre), Riverdale (quatre), Schitt’s Creek (quatre) et The Walking Dead (quatre).

Voyons la liste de tous les lauréats (en gras) aux People’s Choice Awards 2020:

LE SALON DE 2020

Le célibataire

L’anatomie de Grey

La dernière dance

Le chanteur masqué

Je n’ai jamais

Outer Banks

C’est nous

Roi tigre

LE DRAMA SHOW DE 2020

L’anatomie de Grey

Law & Order: Unité spéciale des victimes

Outer Banks

Ozark

Puissance

Riverdale

C’est nous

Les morts qui marchent

LA STAR DE DRAMATIQUE DE 2020

Sterling K. Brown, c’est nous

Danai Gurira, The Walking Dead

Mariska Hargitay, Law & Order: Unité spéciale pour les victimes

Mandy Moore, c’est nous

Sandra Oh, tuant Eve

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

LE COMEDY SHOW DE 2020

Mort pour moi

Le bon endroit

Cultivé

Peu sûr

Famille moderne

Je n’ai jamais

Saturday Night Live

Ruisseau Schitt

LA STAR DE COMÉDIE DE 2020

Christina Applegate, morte pour moi

Kristen Bell, le bon endroit

Jameela Jamil, le bon endroit

Dan Levy, ruisseau Schitt

Kate McKinnon, samedi soir en direct

Issa Rae, peu sûr de lui

Yara Shahidi, adulte

Sofia Vergara, famille moderne

LE SPECTACLE SCI-FI / FANTASY DE 2020

Le flash

Legs

Légendes de demain

Locke et clé

Super Girl

Surnaturel

L’Académie des parapluies

Wynonna Earp

LA STAR DE TV FÉMININE DE 2020

Christina Applegate, morte pour moi

Danai Gurira, The Walking Dead

Mariska Hargitay, Law & Order: Unité spéciale pour les victimes

Mandy Moore, c’est nous

Sandra Oh, tuant Eve

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy

Lili Reinhart, Riverdale

Sofia Vergara, famille moderne

LA STAR DE TV HOMME DE 2020

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, c’est nous

Steve Carell, Force spatiale

Dan Levy, ruisseau Schitt

Norman Reedus, The Walking Dead

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

Jesse Williams, Grey’s Anatomy

LE REALITY SHOW DE 2020

Sous le pont de la Méditerranée

L’incroyable famille Kardashian

Amour et hip hop: New York

L’amour est aveugle

Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours?

Oeil queer

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

LA STAR DE RÉALITÉ DE 2020

Kandi Burruss, les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Khloé Kardashian, L’incroyable famille Kardashian

Kim Kardashian, L’incroyable famille Kardashian

Antoni Porowski, Queer Eye

Lisa Rinna, les vraies femmes au foyer de Beverly Hills

Darcey et Stacey Silva, Darcey et Stacey

Jonathan Van Ness, Queer Eye

Porsha Williams, les vraies femmes au foyer d’Atlanta

LE SALON DE LA COMPÉTITION DE 2020

Idole américaine

L’Amérique a du talent

Le célibataire

Le défi

Le chanteur masqué

Course de dragsters de RuPaul

Excellent chef

La voix

LE CONCURRENT DU CONCOURS DE 2020

Kandi Burruss, le chanteur masqué

Sammie Cimarelli, Le Cercle

Gigi Goode, course de dragsters de RuPaul

Rob Gronkowski, le chanteur masqué

Jaida Essence Hall, course de dragsters de RuPaul

Just Sam, American Idol

Madison Prewett, le célibataire

Hannah Ann Sluss, le célibataire

LE TALK SHOW DE 2020

Le spectacle Ellen DeGeneres

Bonjour Amérique

Le spectacle de Kelly Clarkson

Vivre avec Kelly et Ryan

Discussion sur la table rouge

Aujourd’hui

La vue

Le spectacle de Wendy Williams

LE TALK SHOW DE NUIT DE 2020

The Daily Show avec Trevor Noah

Frontal complet avec Samantha Bee

Jimmy Kimmel en direct!

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

The Late Late Show avec James Corden

The Late Show avec Stephen Colbert

Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon

Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen

LE SALON BINGEWORTHY DE 2020

Acclamation

L’amour est aveugle

Je n’ai jamais

Personnes normales

Outer Banks

Ozark

Ruisseau Schitt

Roi tigre