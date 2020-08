HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute aux programmes quotidiens Que regarder de TVLine et au guide mensuel des programmes en streaming.

Avec plus de 530 émissions scénarisées actuellement diffusées en diffusion, par câble et en streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée est de retour ou que le nouveau «drame de prestige» que vous aviez prévu est sur le point de faire ses débuts. Alors considérez ceci comme notre rappel pour régler votre DVR, commander un Season Pass, insérer un Memorex frais dans le magnétoscope… peu importe ce que vous faites.

Cette semaine, vous trouverez 17 premières (y compris une reprise de House of Payne de Tyler Perry, le drame médical canadien Transplant et le Peacock-bound AP Bio), 13 finales (y compris l’été de Wynonna Earp plus près) et une myriade de spéciaux (y compris une réunion de Real Housewives et les MTV Video Music Awards).

DIMANCHE, AOÛT. 30

20 h 2020 MTV Video Music Awards (MTV et CW)

20 h Top Gear: Spécial Népal (BBC America)

21 h 00 Voices Magnified: Spécial Police en Amérique (A&E)

21 h Première des documentaires sur la fraude à l’amour (Showtime)

21 h Finale de la saison 5 de United Shades of America (.; deux épisodes)

22 h Helter Skelter: Finale des docuseries An American Myth (Epix)

22 h Finale de la mi-saison Wynonna Earp (Syfy)

LUNDI, AOÛT. 31

20 h American Ninja Warrior: All Stars Skills Challenge spécial (NBC)

20 h Planète Terre: une célébration spéciale (AMC, BBC America, IFC et SundanceTV)

22 h Love It or List It Saison 15 finale (HGTV)

MARDI SEPT. 1

20 h Retour de Supernanny (à vie)

20 h Première de la saison 10 de Teen Mom 2 (MTV)

21 h 16 et première série limitée de récupération (MTV)

21 h Finale de la saison 12 de Million Dollar Listing (Bravo)

22 h Première Transplant Stateside (NBC)

MERCREDI SEPT. 2

3 h du matin à la table du chef: première de la série BBQ (Netflix; tous les épisodes)

21 h Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, spéciale de retrouvailles, partie 1 (Bravo)

21 h Tough as Nails Finale de la saison 1 (CBS; deux heures)

21 h Première de la renaissance de la House of Payne de Tyler Perry (BET; deux épisodes)

22 h Première de la série Assisted Living de Tyler Perry (BET; deux épisodes)

JEUDI SEPT. 3

3 h A.P. Première de la saison 3 de la bio-saison (Peacock; tous les épisodes)

3 am Love, première garantie du film (Netflix)

3 heures du matin, première de la série Raised by Wolves (HBO Max; trois premiers épisodes)

3 h Première de la série Young Wallander (Netflix; tous les épisodes)

20 h Finale de la saison 1 de Cannonball (USA Network)

21 h Chrisley connaît la meilleure finale de mi-saison (USA Network)

21 h Finale de la saison 12 de The Real Housewives of New York City (Bravo)

21 h To Tell the Truth Saison 5 finale (ABC; deux épisodes)

22 h Finale de la saison 3 de gâteau (FXX)

22 h Finale de la saison 2 de Tacoma FD (truTV)

VENDREDI, SEPT. 4

Première de la série à 3 h du matin (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00: Première de la saison 2 des garçons (Amazon Prime; trois premiers épisodes)

Première de la série Earth to Ned à 3 h du matin (Disney +; tous les épisodes)

3 am Je pense à la fin du film (Netflix)

Première du long métrage à 3 h Mulan (Disney +; supplément de 34,99 $)

Finale de la saison 1 de Muppets Now à 3 h du matin (Disney +)

3 h Noughts + Crosses Première aux États-Unis (Peacock; tous les épisodes)

