Disney a annoncé que la troisième saison de l’émission dérivée de «Life Below Zero», Port Protection Alaska, arrivera à Disney + aux États-Unis le vendredi 25 septembre.

«Port Protection Alaska», qui présente des individus essayant de survivre bien au-dessus du Lower 48. Entouré par le Pacifique Nord, Port Protection est une communauté isolée nichée dans le coin nord-ouest de l’île Prince of Wales, en Alaska. Les quelque 100 résidents qui vivent dans cette terre sauvage et impitoyable repoussent les limites de la survie, vivant une existence isolée et risquée d’autonomie sans routes, ni gouvernement ni application de la loi. Cependant, ils pensent que le risque vaut la récompense profonde: un monde de beauté avec la sécurité de la communauté sans les contraintes de la bureaucratie.

La troisième saison a été diffusée à l’origine en 2017 et se compose de 10 épisodes.



Questions de famille La première de la saison 3 montre comment la communauté de Port Protection dépend les unes des autres pour survivre.

BackWoods Fix L’ingéniosité de Backwoods est utile dans la réparation de certains équipements en panne.

Paradis des chasseurs La nature peut être un paradis pour les chasseurs pour ceux qui veulent faire l’effort.

Touchons du bois L’importance de l’acquisition de bois d’Alaska dans la petite ville de Port Protection est examinée.

Ocean’s Bounty Pour ceux qui veulent braver les dangers de l’océan, les eaux au large des côtes de l’Alaska seront gratifiantes.

Piégé Le village de Port Protection abrite à la fois des personnages sauvages et des animaux sauvages. Les deux jouent un rôle essentiel dans ce que signifie vivre et survivre dans la protection portuaire. De la martre au vison, les animaux fournissent nourriture, abri et vêtements.

Si vous le construisez Alors que l’hiver approche, les résidents de Port Protection se préparent à la colère de Dame Nature. Matt Carlson et Kaylee Burke partent pour récolter de la nourriture et du matériel avec leur fille Shipley mais rencontrent des dangers inattendus.

Jours sombres L’hiver est arrivé, obligeant les résidents de Port Protection à se retrouver dans les éléments mortels pour obtenir les ressources nécessaires à leur survie. Curly Leach doit braver les mers pour trouver du bois de chauffage.

Sang et neige En plein hiver, les résidents de Port Protection doivent lutter pour leur survie en utilisant des techniques anciennes et de la ténacité.

Jouer avec le feu Les résidents de Port Protection doivent assurer leur sécurité à tout prix. Les pompiers volontaires Sam Carlson, Dave Squibb et Stuart Andrews doivent effectuer un exercice d’incendie d’urgence. Curly Leach enseigne à Mary Miller l’art du piégeage.

Avez-vous hâte de regarder Port Protection Alaska: Saison 3 sur Disney +?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk