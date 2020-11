Mexico City.-Le Camoteros de Puebla a surpris Rayados del Monterrey, après avoir remporté des tirs au but. Le match s’est terminé par une égalité à deux dans le temps réglementaire et, aux tirs au but, la boîte du strip a gagné 4-2.

Pendant les 90 minutes, l’équipe de Juan Reynoso a dû ramer contre le courant car elle avait deux buts contre.

C’est dans les dernières minutes qu’il a égalisé les cartons avec Santiago Ormeño et aux tirs au but, ils ont profité des erreurs de Monterrey pour passer au tour suivant.

Les buts de Monterrey vs. Puebla

Les deux buts de Monterrey l’ont été par voie pénale. Le premier à la minute 42 sur un tir au poteau droit de Nicolás Sánchez qui a trompé Nicolás Vikonis.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞43 ‘: G⚽⚽⚽L! «Nico» Sánchez trompe le gardien de but, convertit le penalty et donne l’avantage à Monterrey. Rayados 1-0 Puebla # Reclassification➡️ # Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/8LXZT8YJza – #LigaBBVAMX # Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) 23 novembre 2020

Le 2-0 a été présenté dans le travail de 49 ′ de Vincent Janssen qui a pris le penalty maximum sur le côté gauche de Vikonis qui s’est jeté du côté opposé.

A 60 ′, Puebla s’est approché après un tir d’Osvaldo Martínez sur un coup franc qui était loin d’Hugo González pour mettre des chiffres définitifs.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞60 ‘: G⚽⚽⚽LAZO! Le «Strip» approche sur le tableau d’affichage avec une très bonne collection de coups francs d’Osvaldo Martínez. Rayados 2-1 Puebla # Reclassification➡️ # Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/uJBkYuNcIc – #LigaBBVAMX # Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) 23 novembre 2020

À 90 ′, également par voie pénale, Santiago Ormeño a obtenu le 2-2 dans un tir qui a fait le soi-disant «pont tragique» à Hugo González.

OUI SENORS, ‘ORMEDEUS’ TIRÉ POUR PUEBLA! #RayadosxFOX Hugo González était prêt, mais Ormeño est grand dans ce repêchage et cela va 2-2 CELA SENTE LES PÉNALITÉS! pic.twitter.com/S3mB1wHEN2 – FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 23 novembre 2020

Aux tirs au but, Javier Salas a échoué pour Puebla après le penalty arrêté par Hugo González, mais Osvaldo Martínez, Nicolás Vikonis, Santiago Ormeño et George Corral ont marqué.

Pour Rayados, Nicolás Sánchez et Sebastián Vegas ont échoué, et Dorlan Pabón et Rogelio Funes Mori ont marqué.

📹 # NoTeLoPierdas

G⚽⚽⚽L! Avec cette charge des onze étapes, George Corral met le "Bande" à # QuarterFinals. # Reclassification➡️ # Guard1anes2020 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/qFWFM8C7jR – #LigaBBVAMX # Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) 23 novembre 2020

De cette manière, les quarts de finale des Guard1anes 2020 du football mexicain ont été définis, qui devront se jouer mercredi et jeudi, en plus des samedi et dimanche.

León entrera en collision avec Puebla; Pumas contre Pachuca; L’Amérique contre Chivas et Cruz Azul s’affronteront avec les Tigres.

