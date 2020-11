Pour la quatrième fois, Pablo Díaz était sur le point de toucher le ciel avec ses mains. Et c’est que le concurrent de Tenerife est encore une fois resté à une lettre de résoudre le rosco de “ Pasapalabra ” et d’obtenir le bateau qui, aujourd’hui, s’élève à 460000 euros. Cependant, tout a été interrompu lorsqu’il a atteint la lettre F où John Fitzgibbon lui a joué un tour, brisant sa séquence de frappes.

Celui de Tenerife avait vingt-quatre coups sûrs sur les vingt-cinq possibles. Après avoir terminé le premier tour, Pablo a correctement répondu à six des questions qui restaient en suspens. Il les a tous corrigés et a laissé la lettre F pour un troisième tour. “Nom de famille du politicien élu Lord Chancelier d’Irlande en 1789 et qui s’est opposé à l’émancipation des catholiques”, Demanda Roberto Leal. La réponse du concurrent était claire et concise: «Féin». Une réponse qui, de toute évidence, était incorrecte et qui n’a pas honoré Paul. «C’est ce que je pensais que c’était. Je le jure », a-t-il répondu après l’erreur.

Après la décision, Roberto Leal a expliqué que la bonne réponse était John Fitzgibbon. En quelques secondes, Pablo il a avoué ne pas avoir la moindre idée de qui il était et qu’il n’aurait jamais eu raison.

Bien que Pablo Díaz n’ait pas réussi à remporter le pot tant attendu, le concurrent a offert un beignet à couper le souffle aux téléspectateurs de «Pasapalabra» sur l’écran d’Antena 3. Le chemin de Tenerife au pot de plus de 400 000 euros est le plus excitant puisque c’est la quatrième fois qu’il s’agit d’une seule lettre pour compléter le rosco.